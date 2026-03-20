「超大型ニュース！」と韓国も反応　源田壮亮の「代表引退」で隣国が注目する“次の遊撃手”問題「難航しそうだ」

源田は今回のWBCでも目を見張る活躍を見せた(C)産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」のレギュラーとして、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でプレーした源田壮亮が、今大会限りで代表から退く意向を明かした。3月19日、西武の全体練習後の取材の中で「今後は若い選手を応援したい」などと語ったことが報じられている。

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源田は、WBCには前回から2大会連続で出場しており、2019年のプレミア12、2021年東京五輪でも代表に選ばれている。2023年WBC制覇に貢献し、今大会でも不動の遊撃手として全5試合に出場。打撃でも打率.500の成績を残すなど、下位打線の要として存在感を放った。

国際舞台で長く活躍を続けた実力者の”代表引退”という決断は、海外からも関心が寄せられており、韓国メディア『Xports News』でも源田のニュースを伝えている。

同メディアは「“五輪挑戦”韓国野球に超大型ニュースが浮上！…“WBCで打率5割の猛打”日本の不動の遊撃手が代表チームを電撃引退」と題した記事の中で、「西武一筋の源田は、俊足と優れた状況判断能力を兼ね備えた選手であり、とりわけリーグ最高水準の守備力を誇る遊撃手として評価されている」などとこれまでのキャリアを説明。また、侍ジャパンでの世界一達成時のパフォーマンスも回想。「2023年WBCでも日本代表に選出され、正遊撃手として活躍し、日本の14年ぶりとなる大会優勝に貢献した。とりわけ大会中に右手薬指を骨折しながらもテーピングを施し、準々決勝から決勝まで全試合に出場する闘志を見せた」と綴っている。