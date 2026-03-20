全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の和菓子店『いいらまんじゅう 阿部商店』です。

編集部オススメ土産屋in駅前商店街

食事処や喫茶店、干物屋に土産屋など多くの観光客で賑わう商店街。食べ歩きグルメも豊富で、中でもできたてアツアツをいただける温泉饅頭や、その場で焼いてくれる干物などが人気を集める。JR熱海駅からすぐの好立地なので、熱海観光の前後でお土産探しにもぴったりだ。

『平和通り名店街』

『いいらまんじゅう 阿部商店』

店前の蒸し器から上がる蒸気が視線を集めるこちらのお店。黒糖が香る生地に包まれた粒あんがしみじみ旨い逸品だ。ちなみに“いいら”とは伊豆地方の方言で“いいね”という意味。店頭では蒸したてを1個から購入できるのもうれしいポイント。

いいらまんじゅう200円

『いいらまんじゅう 阿部商店』いいらまんじゅう 200円

『いいらまんじゅう 阿部商店』

『いいらまんじゅう 阿部商店』

［店名］『いいらまんじゅう阿部商店』

［住所］静岡県熱海市田原本町5-7

［電話］0557-81-3731

［交通］JR東海道線ほか熱海駅から徒歩3分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】黒糖香る生地と粒あんがうまい！熱海の商店街で饅頭食べ歩き（4枚）