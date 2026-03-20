先日発売された「iPhone 17e」。本体10万円前後と聞きましたが、スマホの買い替えは何年ごとが一番お得なのでしょうか？ 修理か買い替えで悩んでいます。

「iPhone 17e」の価格と現在のスマホ事情

まず、「iPhone 17e」の基本情報を整理します。

「iPhone 17e」は2026年3月11日に発売され、Apple公式サイトによれば、256GBモデルが9万9800円から、512GBモデルが13万4800円からとされています。この価格帯は比較的手に取りやすいモデルとされつつも、依然として高額な支出であることに変わりはありません。

近年は性能向上に伴い端末価格が上昇しており、その分、スマートフォンを長期間使用する傾向もみられます。このため、「いつ買い替えるか」は単なる好みではなく、費用対効果の観点から検討されることが増えています。



買い替えは「2～4年」がひとつの目安

スマートフォンの買い替え周期については一律の正解はありませんが、一般的には2～4年程度がひとつの目安とされています。

例えば、約10万円の端末を2年ごとに買い替える場合、年間の端末コストは約5万円となります。一方、4年間使用すれば年間約2万5000円となり、単純計算では負担を抑えることが可能です。

もっとも、使用期間が長くなるとバッテリーの劣化や動作の遅延が生じやすくなり、修理費用が発生する可能性も高まります。このため、単純に長く使うほど得とは限らず、「快適性」と「コスト」のバランスで判断することが重要です。



修理と買い替えの判断は費用とサポート期間で考える

端末に不具合が生じた場合、修理か買い替えかで悩むケースも多いでしょう。

一般的な判断の目安として、修理費用が端末価格のおおよそ半分程度に近づく場合には、買い替えを検討する余地があるとされています。例えば、10万円の端末に対して5万円近い修理費がかかる場合、新機種への更新も選択肢となります。

一方で、バッテリー交換のように比較的低コストで性能回復が見込める場合には、修理によって使用期間を延ばせるケースがあります。

また見落としがちなのが、OSやセキュリティアップデートなどのサポート期間です。セキュリティ更新が終了した端末は、安全性の面で注意が必要となるため、一般には一定期間内の買い替えを検討すべきタイミングとされています。



下取りや端末購入プログラムなどの活用も重要

近年は、端末の購入方法の選択肢も広がっています。

例えば、下取り制度を利用すれば、旧端末の状態によっては数万円程度の価値が付く場合があり、新端末の負担を軽減できます。

さらに、端末代金を分割で購入する場合、一定期間利用後に端末を返却することで残債の支払いが軽減される「端末購入プログラム」が用意されている場合もあります。この仕組みは2年程度の利用を前提とした設計となっているため、短いサイクルで買い替える場合には有効と考えられます。

もっとも、これらの制度は契約条件や端末の状態によって最終的な負担額が変わるため、事前に内容を確認することが求められます。



まとめ

「iPhone 17e」のように10万円前後の価格帯が一般化する中で、スマートフォンの買い替えは家計とのバランスを踏まえた判断が重要となります。

一般的に買い替えの目安は2～4年程度とされますが、実際にはバッテリーの状態や修理費用、OSのサポート期間などによって適切なタイミングは異なります。

また、下取りや端末購入プログラムなどを活用することで、実質的な負担を抑えることも可能です。こうした制度を踏まえつつ、修理と買い替えの費用差を比較することが重要といえます。

最終的には、端末の状態と費用負担のバランスを整理し、自身の利用状況に応じて選択することが求められます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー