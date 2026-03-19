

2025年まで合否結果が貼り出されていた壁 高松東高校

香川県の公立高校の一般入試の合格者が決まりました。2026年から合格発表が「WEB」での発表となり、高校での風景がこれまでと変わりました。

（記者リポート）

「高松東高校では去年まではこちらの壁に結果がはり出されていましたが、今年からはWEBでの発表となりました」

高松市の高松東高校では、発表を今か今かと待つ生徒らの姿は2026年はありません。2026年から香川県の公立高校ではWEB上での合格発表となりました。香川県教委は教員や生徒・保護者の効率化のためとしています。

午後1時ごろ、合格した生徒やその家族が車や自転車などで次々と訪れ、入学書類を受け取る姿がありました。

（合格者は―）

「めっちゃうれしかった。合格してないと思っていたので」

「サイトで見るのはめっちゃドキドキした。開く瞬間はめっちゃ怖かった」

（高松東高校／大井淳史 教務主任）

「（従来は）不合格だった子たちが合格者の裏で帰っていたという現実があったので、このやり方もいいのではと感じている」

2026年、香川県内の全日制の公立高校30校では一般入試で合わせて4238人が受験し3852人が合格しました。