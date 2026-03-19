ジャイアンツ戦で5回途中1安打無失点、4奪三振2四球

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、アリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、5回途中1安打無失点、4奪三振2四球だった。指名打者としては出場せず、投手に専念。最速99.9マイル（約160.8キロ）だった。

気温37度。灼熱の太陽が照り付ける中での投球となった。初回は5球で3者凡退に。2回は先頭・ラモスの左翼線二塁打を許したが、後続を3人で片付けた。3回は2四死球などで招いた1死二、三塁ではベイリーをカーブで見逃し三振、チャップマンを遊ゴロに仕留めてピンチを脱した。

4回はラモスをカーブで見逃し三振。1死から四球で走者を出したが、続くエンカーナシオンを一ゴロ併殺打に仕留めた。5回も続投し、ブレナンを二ゴロに抑えたところで降板となった。ベンチに下がる際、観客席ではスタンディングオベーションが起きるなど、好投が称えられた。

次回登板は22日（同23日）から24日（同25日）に行われるエンゼルスとのオープン戦3連戦のいずれかの予定。登板間隔を踏まえると、開幕2カード目、3月30日（同4月1日）から4月1日（同2日）のガーディアンズ3連戦で今季初登板に臨むことになる。

大谷のオープン戦登板はエンゼルス時代の2023年2月28日（同3月1日）の敵地・アスレチックス戦以来3年ぶりとなる。また、指名打者としては20日（同21日）のパドレスとのオープン戦に出場する予定だ。（Full-Count編集部）