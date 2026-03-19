Snow Man阿部亮平、“ホームパイ”新CMでほぼずっとぐうたら!?「こんなCM撮影あっていいのかな？」

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Snow Manの阿部亮平が出演する“ホームパイ”の新CM『ホームがいちばん。』篇（30秒）、『ホームがいちばん。平日』篇（15秒）、『ホームがいちばん。休日』篇（15秒）が、3月24日より全国で順次オンエア開始となる。このたび、新CMとCM撮影の様子を収録したメイキング映像が公開された。

■新CM『ホームがいちばん。』篇ストーリー

新CM『ホームがいちばん。』篇は、阿部が平日と休日、それぞれのある日を家（ホーム）で過ごす様子を描く。各シチュエーションで“ホームパイ”を食べ、そのおいしさから至福の表情を見せる阿部が、「ホーム」ならではの心地よさや安心感から「ホームがいちばん。」と確信にいたるまでを、阿部の表情と心の声に見立てたナレーションによって表現している。

ある日の夕方。帰宅した阿部は、ダイニングでくつろぎながら読書中。片手にはいつもの“ホームパイ”。サクッとひと口食べたところで、ふとひとつの疑問が頭をよぎる。「ホームにつねにあるけど、誰が買ってくれてるんだ？」ーーー家にあるのが当たり前の“ホームパイ”。改めて思いを巡らせ「いつもストックしてくれてる家族にカンパイ」と、感謝の念で顔がほころぶ。そしてそのまま「食べ出したら止まらない！」と“ホームパイ”を食べ続ける阿部。すると「ねぇ、買っておいたホームパイは？」という母親の声が飛び、気まずそうに雑誌で顔を隠す阿部なのだった。

ある休日の昼下がり。ソファにもたれながら「ホームから一歩も出ないと決めて、ゴロゴロのち、寝落ち」とのんびりと過ごす阿部。「ふと目が覚めたらやっば！ いっパイ寝ちゃってた日曜日」という言葉とは裏腹に、まったく動じず「てなことをなかったことにしてくれる…」と、“ホームパイ”を食べ続ける。「さてもうひと眠り～♪」とブランケットを被ろうとする阿部は、見かねた弟から「兄ちゃん！」と諭されてしまう。

■撮影エピソード

「よろしくお願いします！」とスタジオ入りした阿部は、監督との打ち合わせを終えると新CM『ホームがいちばん。』篇の舞台である、ホーム（家）のダイニングやリビングを忠実に再現したセットの中へ移動。撮影のファーストテイクはソファにもたれながら“ホームパイ”を食べるシーンから。「リラックス感と居心地の良さ」を表現したいという監督からの指示のもと、柔らかなソファとクッションに脱力気味に身をまかせながら、顔の向き、手に持つホームパイの角度などを調整していく。

「よろしくお願いします。阿部です。この体勢で失礼します！」とカメラマンをはじめとする撮影スタッフに改めて挨拶すると、いよいよ撮影がスタート。重ねられていく「休日にソファの上でゴロゴロと過ごす阿部の表情」のテイクを、真剣な眼差しでモニター画面を見つめ、食い入るように見比べながら確認する監督に「これをチェックされるのか…」と阿部。「プライベートの僕を見られているようで、恥ずかしい（CM中の）15秒になるかもしれませんが、かなりコミカルな出来になっているんじゃないかなと思うので、このCMを愛してくれたら嬉しいです」と話した。

■阿部亮平 インタビュー