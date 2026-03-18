嵐の公式Instagramで、2013年にリリースされた「Endless Game」のジャケット写真が公開され、ファンの注目を集めている。

【画像＆動画】嵐「Endless Game」ジャケット写真＆MV／二宮和也が明かしたライブ裏話

■嵐「Endless Game」ジャケット写真公開

櫻井翔が主演を務めたドラマ『家族ゲーム』の主題歌としても知られる同楽曲。

公開されたのは、黒背景の前で、二宮和也、大野智、櫻井翔、相葉雅紀、松本潤の5人がスーツ姿で並ぶスタイリッシュなビジュアル。

センターに立つ櫻井がカメラを見つめ、ほかのメンバーはそれぞれ異なる方向に視線を向けている。

レッド、パープル、ブルーなどそれぞれ異なるカラーのジャケットやパンツを着こなし、クールな表情で佇む姿が印象的で、大人の雰囲気が漂う。

「ThrowBack ARASHI」として公開されたビジュアルに、ファンからは「かっこいい」「ビジュ良すぎる」「爆イケ」「超絶イケメン」「翔くん帝王感すごい」「大野くん×タートルネック最高」「懐かしい」などの声が寄せられている。

■「Endless Game」MV

■二宮和也がライブ裏話を投稿

嵐は3月13日、ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』を北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で開幕。

二宮は自身のXで、「【速報】最後の挨拶で相葉さんが5/1まで走り抜けると奇妙奇天烈過ぎて横転(本人は5/31まで楽しく走り切りたいと頭の中では言っていたらしい)」とライブの裏話を明かし、「せっかちも行き過ぎて予定より30日も早く走り抜けるのかと、、、、これだから相葉雅紀はやめられない。天才だよ。本当に。」と続けた。

さらに3日間の公演を終え、「無事に札幌ドーム3日間終える事が出来ました！ご参加下さった皆様！ありがとうございました！本当に最高のスタートを切る事が出来ました」と感謝を伝え、「さぁ、次は東京だっ！ご参加の皆様！よろしくお願いします」とつづっている。