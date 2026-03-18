あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、あぐらでもゆったり座れる幅広座面と自由に調整できる3Dアームレストを備えた回転座椅子「150-SNCH71GY」「150-SNCH71BG」を発売した。
■あぐらでもゆったり座れる幅広座面
本製品は座面幅約64cmの広々とした設計を採用しており、あぐらをかいても窮屈になりにくい快適な座り心地を実現している。一般的な座椅子よりもゆとりのあるサイズ感のため、リラックスした姿勢でもゆったり座ることができる。動画視聴や読書、ゲームなど、長時間のリラックスタイムにも適した座椅子だ。
■高反発クッションで快適な座り心地
座面には高反発クッションを採用しており、適度な弾力で身体をしっかり支える。沈み込みすぎないため姿勢を安定させやすく、長時間座っていても疲れにくい設計だ。自宅でのくつろぎ時間やテレワークなど、さまざまなシーンで快適に使用できる。
■自由に調整できる3Dアームレスト
アームレストは上下・左右・前後に調整可能な3D構造を採用している。体格や座り方に合わせて細かく調整できるため、自然な姿勢で腕を支えることができる。デスク作業やゲーム、動画視聴など用途に合わせて快適なポジションに設定できる。
■跳ね上げ式アームで使い勝手向上
アームレストは跳ね上げ式を採用しており、使用しないときは上に持ち上げて収納できる。立ち座りの際やテーブルに近づくときにも邪魔にならず、空間を広く使える設計だ。またアームカバーは取り外して洗濯できるため、清潔な状態を保つことができる。
■回転盤付きで向きの移動がスムーズ
座面には回転盤を搭載しており、座ったままでもスムーズに向きを変えることができる。テレビを見る方向を変えたり、周囲の物を取る動作も楽に行えるため、日常の動作がより快適になる。リビングでのくつろぎ時間から作業スペースまで幅広く活躍する。
■あぐらでもゆったり座れる幅広座面と自由に調整できる3Dアームレストを備えた回転座椅子「150-SNCH71BG」
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■あぐらでもゆったり座れる幅広座面
本製品は座面幅約64cmの広々とした設計を採用しており、あぐらをかいても窮屈になりにくい快適な座り心地を実現している。一般的な座椅子よりもゆとりのあるサイズ感のため、リラックスした姿勢でもゆったり座ることができる。動画視聴や読書、ゲームなど、長時間のリラックスタイムにも適した座椅子だ。
■高反発クッションで快適な座り心地
座面には高反発クッションを採用しており、適度な弾力で身体をしっかり支える。沈み込みすぎないため姿勢を安定させやすく、長時間座っていても疲れにくい設計だ。自宅でのくつろぎ時間やテレワークなど、さまざまなシーンで快適に使用できる。
■自由に調整できる3Dアームレスト
アームレストは上下・左右・前後に調整可能な3D構造を採用している。体格や座り方に合わせて細かく調整できるため、自然な姿勢で腕を支えることができる。デスク作業やゲーム、動画視聴など用途に合わせて快適なポジションに設定できる。
■跳ね上げ式アームで使い勝手向上
アームレストは跳ね上げ式を採用しており、使用しないときは上に持ち上げて収納できる。立ち座りの際やテーブルに近づくときにも邪魔にならず、空間を広く使える設計だ。またアームカバーは取り外して洗濯できるため、清潔な状態を保つことができる。
■回転盤付きで向きの移動がスムーズ
座面には回転盤を搭載しており、座ったままでもスムーズに向きを変えることができる。テレビを見る方向を変えたり、周囲の物を取る動作も楽に行えるため、日常の動作がより快適になる。リビングでのくつろぎ時間から作業スペースまで幅広く活躍する。
■あぐらでもゆったり座れる幅広座面と自由に調整できる3Dアームレストを備えた回転座椅子「150-SNCH71BG」
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