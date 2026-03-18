ケンタッキー、発売1週間で約100万個を売り上げた“伝説のバーガー”が帰ってくる 『ケンタの鶏竜田バーガー』が異例のスピードで復活
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、昨年11月に発売し好評のうちに早期完売した『ケンタの鶏竜田バーガー』を、25日から数量限定で再発売する。あわせて、新商品『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース』も同日から発売する。さらに、佐藤栞里が出演する新CM「復活！ 鶏竜田バーガー」篇を25日から公開するほか、「ケンタの鶏竜田バーガー」の復活を記念したSNSキャンペーン「#鶏竜田ラブレター」を18日から順次展開する。
【写真】新登場する『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース』
『ケンタの鶏竜田バーガー』は、開発に8年もの歳月をかけ、昨年11月に満を持して登場した、KFC渾身のバーガー。チキン専門店だからこそ実現できる、鶏もも一枚肉の圧倒的な厚みとジューシーさが話題を呼び、発売からわずか1週間で約100万個を売り上げるなど、爆発的な人気を博した。
しかし、その人気の高さから想定を大きく上回るペースで完売店舗が続出し、惜しまれながらも早期終売に。販売終了後もSNS上には、「鶏竜田バーガーがないと寂しい」「夢に出てくるほど忘れられない」「もう一度食べたい」といった、“ラブレター”とも呼べる熱烈な再販要望が殺到。その数は70万件を超え、これまでKFCが発売してきた新商品の中でも類を見ないほど大きな反響となった。
こうした声に応え、終売からわずか3ヶ月という異例のスピードで再販を決定。さらに今回の復活にあわせ、新たな味わい『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース』がデビューする。
開発のテーマは、ジューシーな竜田揚げのポテンシャルを最大限に引き出す“和風の味わい”。甘酸っぱい醤油ベースに、ネギとしょうがの爽やかな香りを効かせた特製ソースが、チキンの旨みをより一層引き立たせる。辛味は控えめにしつつ、老若男女問わず親しみやすい味わいを目指した。このソースは、かつて人気を博した「ドラゴンツイスター」のソースを現代風にブラッシュアップしたもの。数量限定の特別な味わいとなっている。
■商品開発担当者からのコメント
前回の発売時には、想像をはるかに超える反響をいただきました。完売後もSNSには“鶏竜田ロス”とも言える多くの声が寄せられ、開発チーム一同、本当に胸が熱くなりました。「もう一度食べたい」という皆さまの声にできる限り早くお応えしたい――その一心で、異例のスピードで再販の準備を進めてまいりました。
今回は、ご好評いただいた『ケンタの鶏竜田バーガー』に加え、新フレーバー『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース』をご用意しました。主役である竜田をどう輝かせるかをテーマに、竜田の風味を活かしながらソースの個性も感じられるよう、特にネギの配分にこだわりました。
チキン専門店の本気の味わいを、ぜひもう一度お楽しみください。
■商品概要（価格は全て税込）
『ケンタの鶏竜田バーガー』540円
『ケンタの鶏竜田バーガーセット』950円
ケンタの鶏竜田バーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）
『ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット』1250円
ケンタの鶏竜田バーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）
『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース』590円
『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースセット』1000円
ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、ポテト（S）、ドリンク（M）
『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースよくばりセット』1300円
ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）
『ケンタの鶏竜田バーガー』は、開発に8年もの歳月をかけ、昨年11月に満を持して登場した、KFC渾身のバーガー。チキン専門店だからこそ実現できる、鶏もも一枚肉の圧倒的な厚みとジューシーさが話題を呼び、発売からわずか1週間で約100万個を売り上げるなど、爆発的な人気を博した。
しかし、その人気の高さから想定を大きく上回るペースで完売店舗が続出し、惜しまれながらも早期終売に。販売終了後もSNS上には、「鶏竜田バーガーがないと寂しい」「夢に出てくるほど忘れられない」「もう一度食べたい」といった、“ラブレター”とも呼べる熱烈な再販要望が殺到。その数は70万件を超え、これまでKFCが発売してきた新商品の中でも類を見ないほど大きな反響となった。
こうした声に応え、終売からわずか3ヶ月という異例のスピードで再販を決定。さらに今回の復活にあわせ、新たな味わい『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース』がデビューする。
開発のテーマは、ジューシーな竜田揚げのポテンシャルを最大限に引き出す“和風の味わい”。甘酸っぱい醤油ベースに、ネギとしょうがの爽やかな香りを効かせた特製ソースが、チキンの旨みをより一層引き立たせる。辛味は控えめにしつつ、老若男女問わず親しみやすい味わいを目指した。このソースは、かつて人気を博した「ドラゴンツイスター」のソースを現代風にブラッシュアップしたもの。数量限定の特別な味わいとなっている。
■商品開発担当者からのコメント
前回の発売時には、想像をはるかに超える反響をいただきました。完売後もSNSには“鶏竜田ロス”とも言える多くの声が寄せられ、開発チーム一同、本当に胸が熱くなりました。「もう一度食べたい」という皆さまの声にできる限り早くお応えしたい――その一心で、異例のスピードで再販の準備を進めてまいりました。
今回は、ご好評いただいた『ケンタの鶏竜田バーガー』に加え、新フレーバー『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース』をご用意しました。主役である竜田をどう輝かせるかをテーマに、竜田の風味を活かしながらソースの個性も感じられるよう、特にネギの配分にこだわりました。
チキン専門店の本気の味わいを、ぜひもう一度お楽しみください。
■商品概要（価格は全て税込）
『ケンタの鶏竜田バーガー』540円
『ケンタの鶏竜田バーガーセット』950円
ケンタの鶏竜田バーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）
『ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット』1250円
ケンタの鶏竜田バーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）
『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース』590円
『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースセット』1000円
ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、ポテト（S）、ドリンク（M）
『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースよくばりセット』1300円
ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）