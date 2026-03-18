「何にハマるか分からないね」「怪我の心配もないし、いい物にはまってくれたね」とコメントが寄せられることとなったのは、飼い主さんの留守中に猫ちゃんが『推し活』をしている光景。ずっと遊んでしまう『最高の推し』に出会った猫ちゃんの光景は、336万表示を超えてたくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：木の棒という『推し』に出会ったネコ→留守番中の様子を見ると…可愛すぎる行動】

最高の『推し』と出会ったミアちゃん

Instagramアカウント『マグルの猫』に投稿されて話題となっているのは、最高の『推し』と出会った猫ちゃんの光景。ある日、白黒猫のミアちゃんはおもちゃをそっちのけで夢中になってしまうほどの『推し』と出会ったのだとか。その推しとは…ミアちゃんの体長ほどの長さがある『木の棒』！

ミアちゃんはその木の棒と出会った日から、飼い主さんが木の棒を渡してくれると夢中で木の棒で遊ぶようになったのでした。

永遠に『推し活』している姿にほっこり♪

そんな木の棒にご執心なミアちゃんの姿を見た飼い主さんは、家を留守にする時はミアちゃんが退屈しないよう、木の棒を置いてあげることにしているそう。そんなミアちゃんお留守番の様子を覗いてみると…なんと、そこには他の物には目もくれず、永遠に木の棒を転がして遊んでいる姿が。その姿はまさに『推し活』です。

近くにお兄ちゃん猫のダダくんがいても、ミアちゃんの意識は木の棒に注がれていたそう。他のものが目に入らなくなってしまうほどの推しに出会えたミアちゃんの光景に、なんだかこちらまで嬉しくなってしまいます。

木の棒で黙々と遊ぶミアちゃんの光景を見た人からは、いくつものコメントが寄せられることに。「木の棒にここまで本気ハマりする猫ちゃん初めて見たｗ」「猫にも好みがそれぞれあるんですね」「『なんかイイ感じの棒』だｗ」と、推し活に夢中なミアちゃんの光景がたくさんの人に癒やしを届けています。

Instagramアカウント『マグルの猫』では、そんな推しに夢中なミアちゃんと、お兄ちゃん猫ダダくんのほのぼのとした日々の光景が綴られていますよ。

ミアちゃん、ダダくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「マグルの猫」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。