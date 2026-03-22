この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「基本的には拒否できない」元教師が明かす人事異動の現実とギリギリで回避した衝撃の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

すぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「先生の異動（転勤）は拒否できる？ #元教師 #先生 #人事異動 #離任式」を公開した。教員の人事異動の基本ルールを解説しつつ、自身が異動をギリギリのところで回避した異例の体験談を明かしている。



動画の冒頭、視聴者からの「先生って異動・転勤を拒否できるんですか」という疑問を取り上げる。すぎやま氏は、教員は通常「3〜5年で異動」になるという実態を説明し、この人事異動について基本的には「拒否できない」と断言する。しかし、自身にはその異動をギリギリで回避した経験があると語り、当時のエピソードを振り返った。



ある年、校長から「今年たぶん山間部の学校に異動だわ」と告げられたすぎやま氏。当時の学校が「すごい好きだった」ため、「もう1年いたいな」と強く願ったという。そこで翌日、校長室へと足を運び、「実は私、子供の頃にスズメバチに刺されたんですよ。あとマムシにお尻噛まれたんですよ」と過去の被害を打ち明けた。



さらに「もう1回噛まれたらアナフィラキシーショックっていうのになってアウトらしいんですよね」と医学的なリスクを提示。「だから山間部の学校に行くのはちょっと危険かなと思うんですけど、どうですかね？」と、自身の身の安全を理由に異動の再考を促すという大胆な交渉に出た。



この訴えを聞いた校長は、急いで教育委員会に電話で連絡。数日後、再び呼び出されたすぎやま氏は、校長から「異動なくなったよ」と告げられ、見事に回避が成立したという。動画の最後では、スズメバチとマムシに噛まれた過去は紛れもない実話であると強調。「やばすぎ」と語り、自身の数奇な体験を締めくくった。