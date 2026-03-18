多くの人が外出する春休みやGW（ゴールデンウイーク）に旅行に行こうとすると、費用が高額になりがちです。宿泊費やレジャー費を安く抑えつつ満足できる旅行にするためには、どのような取り組みをすればよいのでしょうか。旅行代を賄うためのポイ活術と併せて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。

【画像で見る】「えっ…」 これが宿泊代＆レジャー代を安く済ませる“節約術”です！

証券口座の開設でポイントを獲得できるケースも

Q.ゴールデンウィークの旅行代を今からポイ活で賄うのは現実的でしょうか。3月中に効率よく1万ポイント以上を稼ぐための「高還元キャンペーン」の狙い所について、教えてください。

節約主婦さくのんさん「可能だと思います。最近だと、証券口座の開設で2万ポイント以上もらえるというキャンペーンがありました。夫婦で取り組めば4万ポイント以上になります。他にもクレジットカードを1枚作ると約5000ポイントもらえるケースもあります。電力会社の見直しで1万ポイント入手できることもあるので、大きなポイ活案件を何個かこなせば達成できるのではないでしょうか」

Q.人気の観光地でも、あえて「ここを外す」「この時間に動く」ことで、満足度を下げずに宿泊費やレジャー費を半額以下に抑えられる”逆張り”の法則はありますか。

節約主婦さくのんさん「いかに旅行を効率よく楽しめるかという上で、朝早くから動くというのは重要なポイントだと思います。家を出るのが遅くなると渋滞にはまって、観光地になかなかたどり着かないといったことが起きてしまうかもしれません。

しかし、まだ外が暗い時間から出発すれば問題なく着きますし、観光地がまだ混雑していないうちから楽しむことができます。

さらに、レジャー費用を抑えるためにはあらかじめ計画し、チケットを探しておくことが重要です。例えば、レジャー施設のチケットは、前日までにネットで『早割』や『前売り券』を探しておくのが鉄則です。当日窓口で買うより数割安くなることも多いですよ。事前にしっかりと予定を立てて、安くチケットを買う計画性が大切です。

また、どこに泊まるかも重要です。箱根へ旅行に行ったとき、ホテルが高くて民泊を使ったことがあるのですが、グループで約10人まで泊まれて2万円でした。土日でこの値段はかなり破格だと思うので、レジャー代を安く済ませたい人は民泊を検討するのも良いかもしれません」

Q.春休みやGWの宿泊先について、ホテルの公式サイトでの予約より安くする方法はありますか。

節約主婦さくのんさん「宿泊地がすでに決まっている場合は空きがある宿を探して、良さそうなところを見つけたら4社ほどのサイトで宿のプランを比較するとよいと思います。子どもの年齢など、入力の仕方でかなり値段が変わりますし、同じプランなのに値段が違うのもよくあることです。

公式サイトで予約するのが一番安いとは限らないので、自動で宿泊プランを比較してくれるサイトなども活用しながら根気よく確認しましょう」

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満足度の高い旅行をするには、朝早くから動いて混雑を回避しつつ、あらかじめ前売り券を買ったり民泊を利用したりして費用を抑え、さらにポイ活で旅行代を賄うと良いことが分かりました。テクニックを活かして、家計に優しくて楽しい旅行ができると良いですね。