日本ハムの新庄剛志監督は１７日、侍ジャパンの一員としてＷＢＣに参加し、この日チームに合流した伊藤大海投手を、予定通り開幕投手として起用することを明言した。伊藤は準々決勝のベネズエラ戦で逆転３ランを被弾。誹謗（ひぼう）中傷を受けるなど、特に精神面が心配されていた。

新庄監督はＤｅＮＡ戦（エスコン）後、報道陣に対応し「もう５０００％開幕投手です。そんな弱いピッチャーじゃないです。弱い人間じゃない。ああいう経験もして、さらに強くなるタイプなんで。僕と伊藤くんはこの数年間で、精神的には強くなってるから。２人とも言われるタイプなんで（笑）。大丈夫です」と明言した。

ただ、開幕起用は打たれたからだと明かし「抑えていたら、開幕投手はやめてました。たぶん５番目か６番目にしてました。打たれたんで、さあいくぞ」と言葉に力を込めた。オープン戦にも登板予定で「投げさせます。ボールの感覚というのがあるので」と説明。「開幕でいいピッチングしてもらって、それで自信もつくだろうし。結果がダメだったらぼろくそ言われるだろうし、それは２人で乗り越えていこうというところ」と厚い信頼を示した。

また、同じくＷＢＣに出場し開幕２戦目を予定している北山は、１８日に直接顔を合わせてから決める考えを示していた。