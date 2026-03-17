モス×セガ エックスディー！入体験型謎解きレストラン”「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、株式会社セガ エックスディーと共同で、2026年3月20日（金・祝）〜 5月6日（水・祝）の期間限定で、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川県横浜市）において、謎を解きながら食事を楽しめる没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催する。
■食と物語がより高度に融合した新しい食体験を実現
同社では、展開する飲食業態全体を通じてお客様の店舗体験価値の向上に取り組んでいる。
昨今、飲食店が単に「食事を提供する場所」から「そこでしか味わえない体験を提供する場所」へと進化する中、同社は「食×エンターテインメント」の融合に着目し、日常的な食事の場に非日常の刺激を加えることで、既存のお客様への新しい価値提供に加え、謎解きファンをはじめとする新規顧客層の開拓を目指す。
今回のコンテンツ開発にあたっては、エンターテインメントの専門家であるセガ エックスディーと初めて共同で取り組みました。同社の持つゲーミフィケーション※の深い知見を活かすことで、食と物語がより高度に融合した新しい食体験を実現している。
※「ゲーミフィケーション」とは：ゲームのメカニズムを非ゲームの分野に応用することで、ユーザーのモチベーションを高め、その行動に影響を及ぼすこと（ https://segaxd.co.jp/gamification/overview/ ）
数あるエンタメの中でも「没入型謎解き」を採用し、謎解きのプロセスを通じて、同社の食材や商品へのこだわりを、お客様に自然な形で紹介する。登場するキャラクターは、ハンバーガーの食材をモチーフにしたモスバーガーのストアキャラクター「トラベリンモス」に由来し、物語を楽しみながらハンバーガーの魅力を再発見していただける仕掛けだ。3月20日（金・祝）〜 5月6日（水・祝）までのゴールデンウィークを含む春の行楽シーズンに、ご家族や幅広い世代の方々にお楽しみいただくことを目指している。
■モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え
「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」は、中世ヨーロッパの世界感をベースに、小麦とグルテンで作る「バンズ」で名を馳せる名家「トラベリン家」を舞台に繰り広げられる没入体験型謎解きレストラン。参加者はこの物語の主人公、トラベリン家に仕える新人メイドや執事として謎を解きながら物語を体験する。
物語は、ある日、世界中を旅していた長男レタルドが久しぶりに帰還するところから幕を開ける。彼は旅先で出会った肉や野菜を挟む絶品料理「最高のアレ」に感銘を受け、トラベリン家自慢のバンズを使ってその味を再現しようとする。しかし、肝心のレシピを書いたメモは、他人に真似されないよう暗号化されていました。
そこで参加者は、個性豊かなトラベリン家の人々と協力しながら、この暗号の解読に挑みる。果たしてあなたはすべての謎を解き明かし、幻のレシピである「ハンバーガー」を完成させることができるのか・・・。
＜イベント概要＞
名称： モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え
開催期間： 2026年3月20日（金・祝）〜 5月6日（水・祝）
内容： 物語の登場人物の一人として、食事をしながら謎を解く没入体験型レストラン
(参加者一人につきドリンク1杯、サラダ、ハンバーガー1個の提供を含む）
料金： 4,200円（一人あたり／税込み） ※事前予約制
定員： 1公演あたり最大16名
公演： 公演時間は、以下のチケット購入ページよりご確認ください
チケット： https://peatix.com/event/4928397/view（3月20日 〜 4月15日開催分）
https://peatix.com/event/4933695/view（4月17日 〜 5月 6日開催分）
■食と物語がより高度に融合した新しい食体験を実現
同社では、展開する飲食業態全体を通じてお客様の店舗体験価値の向上に取り組んでいる。
今回のコンテンツ開発にあたっては、エンターテインメントの専門家であるセガ エックスディーと初めて共同で取り組みました。同社の持つゲーミフィケーション※の深い知見を活かすことで、食と物語がより高度に融合した新しい食体験を実現している。
※「ゲーミフィケーション」とは：ゲームのメカニズムを非ゲームの分野に応用することで、ユーザーのモチベーションを高め、その行動に影響を及ぼすこと（ https://segaxd.co.jp/gamification/overview/ ）
数あるエンタメの中でも「没入型謎解き」を採用し、謎解きのプロセスを通じて、同社の食材や商品へのこだわりを、お客様に自然な形で紹介する。登場するキャラクターは、ハンバーガーの食材をモチーフにしたモスバーガーのストアキャラクター「トラベリンモス」に由来し、物語を楽しみながらハンバーガーの魅力を再発見していただける仕掛けだ。3月20日（金・祝）〜 5月6日（水・祝）までのゴールデンウィークを含む春の行楽シーズンに、ご家族や幅広い世代の方々にお楽しみいただくことを目指している。
■モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え
「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」は、中世ヨーロッパの世界感をベースに、小麦とグルテンで作る「バンズ」で名を馳せる名家「トラベリン家」を舞台に繰り広げられる没入体験型謎解きレストラン。参加者はこの物語の主人公、トラベリン家に仕える新人メイドや執事として謎を解きながら物語を体験する。
物語は、ある日、世界中を旅していた長男レタルドが久しぶりに帰還するところから幕を開ける。彼は旅先で出会った肉や野菜を挟む絶品料理「最高のアレ」に感銘を受け、トラベリン家自慢のバンズを使ってその味を再現しようとする。しかし、肝心のレシピを書いたメモは、他人に真似されないよう暗号化されていました。
そこで参加者は、個性豊かなトラベリン家の人々と協力しながら、この暗号の解読に挑みる。果たしてあなたはすべての謎を解き明かし、幻のレシピである「ハンバーガー」を完成させることができるのか・・・。
＜イベント概要＞
名称： モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え
開催期間： 2026年3月20日（金・祝）〜 5月6日（水・祝）
内容： 物語の登場人物の一人として、食事をしながら謎を解く没入体験型レストラン
(参加者一人につきドリンク1杯、サラダ、ハンバーガー1個の提供を含む）
料金： 4,200円（一人あたり／税込み） ※事前予約制
定員： 1公演あたり最大16名
公演： 公演時間は、以下のチケット購入ページよりご確認ください
チケット： https://peatix.com/event/4928397/view（3月20日 〜 4月15日開催分）
https://peatix.com/event/4933695/view（4月17日 〜 5月 6日開催分）