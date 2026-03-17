デザインと機能性を追求したカスタムパーツ

トヨタ「プリウス」は2025年7月に一部改良を実施。特別仕様車を新たに設定するとともに、人気の高いオプションを標準装備化するなど、商品力を高めました。

そんなプリウスには、魅力的な純正カスタマイズパーツも用意されており、意のままに操れる走りを予感させるスポーティな外観に仕上げることができます。

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世界で初めて量産されたハイブリッドカーとして、初代プリウスは1997年に「21世紀に間に合いました。」という印象的なスローガンとともにデビューしました。

2023年に登場した現行モデルは、第2世代のTNGA（Toyota New Global Architecture）プラットフォームを採用し、低重心化を実現。

さらに、最新の第5世代ハイブリッドシステムを搭載することで、高い出力と優れた燃費性能を両立しています。

2025年7月1日に実施された一部改良では、「G（プラグインハイブリッド車）」をベースとした特別仕様車「G“Night Shade”」が追加されました。

G“Night Shade”は、黒を基調とした内外装でスポーティな世界観を表現した特別仕様車です。フロントロアグリルやリアバンパーロア、ホイールアーチモールディング、専用19インチホイール、トヨタエンブレムなどがブラック塗装で統一されています。

内装にはブラック加飾のインパネや、上級ファブリック表皮のスポーティシートを採用し、特別感のある空間に仕上げられています。

そのほかにも、Xグレードを除く全車にETC2.0ユニットを標準搭載するなど、人気の高いオプションを標準装備化し、装備の充実が図られました。

一部改良モデルの価格（消費税込、以下同）は276万9800円から460万8900円。特別仕様車「G“Night Shade”」は394万7300円です。

そんなプリウスには、純正のカスタマイズパーツも多数用意されています。本記事では、その中からGRパーツのラインナップを一部紹介します。

まずエクステリアには、GRフロントスポイラー（6万500円）とGRテールゲートスポイラー（4万4000円）が設定されています。

GRフロントスポイラーを装着すると、全長はオリジナル比で約14mm長くなります。

また、ドア周りのひっかき傷を防止するGRロゴがエンボスされたGRドアハンドルプロテクター（3300円、フロントのみ）や、CFRP製のGRカーボンナンバーフレーム（フロント用・リア用それぞれ1万9800円）など、細部のアクセサリーもそろえることで、全体を通して統一感のあるエクステリアに仕上げることができます。

そのほか、プリウスのパフォーマンス向上を目的としたアクセサリーにも注目です。

まず、GRスポーツサイドバイザー（2万7500円）は、換気性能の向上に加え、一般的なドアバイザーに対してエアロスタビライジングフィンを備えることで、走行安定性や応答性の向上に貢献します。

GRドアスタビライザー（3万3000円）は、ドアストライカーの隙間を埋める部品で、ステアリング操作時のレスポンス向上に寄与します。

さらに、車種専用設計のGRパフォーマンスダンパー（9万9000円）は、走行中の振動や騒音を低減し、操縦安定性と快適性の両立を実現。フロント用とリア用の2点がセットで販売されています。

単なるドレスアップにとどまらず、クルマの性能向上にまで踏み込んだパーツが用意されている点は、いかにもGRらしいといえるのではないでしょうか。