ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が東京タワーをバックにしたショットなど、初の来日を楽しむオフショットが多数公開され、話題を集めている。

【写真】ALPHA DRIVE ONEが東京タワーなど日本を楽しむショット①～⑦【写真・動画】『CDTVライブ！ライブ！』初出演で話題に①②

■ALPHA DRIVE ONEが夜の東京タワーと記念撮影！

ALPHA DRIVE ONEは『BOYS II PLANET』から誕生し、2026年1月にデビューした8人組ボーイズグループ。韓国の音楽番組で4冠を果たすなどすでに大型新人として注目されており、3月に初来日。初のショーケースイベントの他、『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』にも出演した。

グループのXでは、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、ANXIN（アンシン）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）がそれぞれ東京タワーの前に佇むプライベートショットを公開。夜の街に輝く東京タワーと背に思い思いのポーズを決めた。

またSANGHYEON（サンヒョン）はサントリーのペットボトル飲料「伊右衛門 京都レモネード」を撮影。ジュンソはドン・キホーテでショッピングを楽しんだようで、ブルボンのチョコレート菓子「アルフォート」が透けて見える買い物袋を投稿。「今回は甘いデザートをたくさん買いました また美味しい食べ物があれば、ぜひ教えてください、ALLYZ！！」と嬉しそうに呼びかけている。

■ALPHA DRIVE ONEが『CDTVライブ！ライブ！』初出演で話題に

3月16日には、ALPHA DRIVE ONEが音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系列）に初出演。デビュー曲「FREAK ALARM」のパフォーマンスを披露し、「全員イケメンすぎない？」「ありえないくらいカッコいい」「シンプル衣装だから美しさが引き立つね」「あのメンバーはなんて言う名前？」とSNSが賑わった。

番組のSNSでは、メンバーが舞台裏で壁にサインをする姿が公開されている。