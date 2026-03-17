ベネズエラに惜敗しベスト8敗退…大谷は打者に専念し打率.462

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れたことを受け、率直な思いを告白。自らを責めながらも周囲や対戦相手への感謝を綴った投稿に対し、ファンからは温かい労いの声が殺到している。

14日（同15日）に行われた準々決勝・ベネズエラ戦は、壮絶な打ち合いとなった。初回に先制を許すも、直後に大谷が特大の先頭打者本塁打を放ち、一時は日本がリードを奪う展開。しかし、中盤以降に投手陣が捕まり5-8で逆転負けを喫した。ベスト8敗退という結果にスタジアムは静まり返ったが、大谷の全力プレーは最後までファンの目を釘付けにした。

大谷は今大会、打者に専念して日本代表を牽引した。13打数6安打で打率.462、3本塁打と驚異的な数字を残したが、試合後の取材では「自分の力不足」と繰り返した。投稿でも「望んだ結果には届かず、自分の不甲斐なさを痛感しています」と記し、勝者であるベネズエラを称える言葉も添えた。最後まで気高き精神を失わない姿を貫いた。

異次元の数字を残しながらも謙虚な姿勢を貫く背番号16に対し、SNS上のファンは続々と反応。「これからも応援してます」「大谷選手が不甲斐なさを感じなくていいです!」「素晴らしい言葉をありがとうございます」「大谷さんに不甲斐なさはゼロ」「相変わらず完璧なコメント流石です」「ドキドキな楽しい時間をありがとうございましたっ」「本当にお疲れさまでした」といった声が上がっていた。（Full-Count編集部）