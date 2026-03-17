まだ薄暗い朝から始まるのは、2匹の元野犬とともに心地よく流れる穏やかな一日。散歩の時間も仕事の合間も自然に寄り添う様子が反響を呼んでいます。

記事執筆時点で再生回数は21万回を超え、「なんて幸せなわんちゃんたち」「素敵な生活ですね」などのコメントが寄せられることとなりました。

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朝の静かな始まりと最初の散歩

Instagramアカウント「denmama___0509」に投稿されたのは、元野犬のデンくんとさすけくん、そして飼い主さんが過ごす冬のある平日の一日。朝5時50分、まだ薄暗い寝室で一日が始まり、先に姿を見せたのは、ゆったりと歩いてくるデンくん。

ブラインドが開くとリビングに朝の光が差し込み、2匹がそろって動き出す場面も見られたとか。その後、ハーネスをつけてもらいお散歩へ。笑顔のような表情で歩く姿からも、朝の時間を心地よく過ごしていることがうかがえます。

仕事の合間にも寄り添い

デンくんのお散歩を終えた後は、さすけくんの支度も整え、2頭引きの練習を兼ねた外出へ。続いて、さすけくんだけの散歩時間も設けられていたそうです。朝の動きだけでも、それぞれに合わせた時間配分が印象的です。

ヨガを終え、朝食のあと2階で仕事を始めると、デンくんはデスク横のベッドで静かに休んでいたとか。昼になるとお庭へ向かう流れを察したように見つめる場面もあり、暮らしのリズムをよく理解しているようにも感じられます。

夜まで続く穏やかなルーティン

昼にはおやつの時間もあり、差し出された手元を見つめながら2匹がおとなしく並ぶ姿も見られたそう。その後もデンくんの昼の散歩、午後の仕事、さすけくんの散歩と流れは続き、生活全体が静かに積み重ねられていきます。

夜になるとデンくんは光る首輪をつけて再び散歩へ。食事を終えたあとは、それぞれ寝る前の時間へ移り、毛布をかけてもらったさすけくんに続いて、デンくんも寝床へ向かったそうです。忙しなく過ぎていく毎日とは対照的な穏やかな時間が、多くの人の心を引きつけたのでした。

投稿には「ワンちゃんたち大切にされ幸せ。幸せな表情してる」「大事に育てていらっしゃるんですね♡」「犬を大事に育てるってこういう事だなと実感します」「私も来世はこんなお家のわんこに生まれてきたいです」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「denmama___0509」では、デンくんとさすけくんが穏やかに過ごす日常の様子が多数投稿されています。気になる方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「denmama___0509」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。