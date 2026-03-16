内閣府『令和６年度 高齢者の経済生活に関する調査結果』によれば、高齢者世帯の金融資産は平均1,769万円。定年退職時のひとつの目安ともいえる蓄えがありながら、物価が安いはずの地方移住をきっかけに生活が破綻してしまうケースは決して珍しくありません。いったいなぜでしょうか。平均的な夫婦を襲った、地方移住の知られざるリスクを追いました。

内閣府調査が示す「1,769万円」という平均金融資産額

内閣府が発表した『令和６年度 高齢者の経済生活に関する調査結果』において、高齢者世帯の金融資産は平均1,769万円と報告された。この数字を自身の状況に照らし合わせ、「自分たちは平均的、あるいはそれ以上だ」と安心感を抱く層は少なくない。

都内で長年勤め上げた佐藤健一さん（仮名・65歳）もその一人であった。退職金を含めた貯蓄約1,700万円と、夫婦合わせて月21万円の年金。これだけあれば、物価の安い地方に引っ越せば、穏やかに暮らせる。そう確信して郊外へ移り住んだ。しかし半年後、その確信は思わぬ形で裏切られることになる。

同調査では、町村部に住む高齢者の60.8％が「公共交通・移動の支援」を求めている実態が浮き彫りになった。佐藤さん夫婦が直面したのは、資金はあるのに、それを「生活の維持」に変換するインフラが地域に存在しないという落とし穴である。

わずか半年で届き始めた「督促状」の正体

移住して数ヵ月、妻の和子さんが膝を痛めて外出が困難になり、さらに健一さんも不慣れな道での運転ミスからハンドルを握ることが怖くなってしまった。足（車）を失ったことで、夫婦の生活動線が一気に崩れていく。

地方は近所付き合いが濃いと思われがちだが、新興の分譲地や過疎化が進むエリアでは、その地縁も形骸化している。佐藤さんの周囲も、隣家とは距離があり、高齢の住人同士が互いの異変に干渉し合わない「緩やかな孤立」状態にあった。

一人娘の絵里さん（35歳）が半年ぶりに訪ねた実家で目にしたのは、赤や黄色の封筒が混じる未開封の山だった。

「お父さん、これ水道の“給水停止予告”だよ！ 電気だって、このままだと今週末に止まっちゃう……」

絵里さんの悲鳴のような声に、健一さんは力なく首を振った。

かつては整然と家計を管理していたはずの父を蝕んでいたのは、資産の欠如ではなく「手続きという負荷」への完全な拒絶反応だった。 ライフラインが止まれば死に直結する。その恐怖よりも、外に出て、慣れない窓口で頭を下げ、滞納分を精算するという「社会的なハードル」の方が、今の彼らには高すぎたのだ。

水道や電気が止まる寸前まで追い詰められても、なお体が動かない。 地方のインフラの不便さが、単なる「面倒」を超えて、高齢者の生存権を脅かす最後の引き金になろうとしていた。

「消費」という意欲が消え、停滞する家

かつては当たり前だった、近所の店での立ち話や、電車に乗るための身支度。そうした「他人の目」を意識した行動が、地方の孤立した家では消失してしまっていた。

キッチンには、いつ購入したのかも分からない惣菜のパックが放置されていた。夫婦を襲ったのは、誰に見られることもない場所で、「自分たちの生活など、どうでもいい」と感じ始めるセルフネグレクトなのだろうか。

社会との交流が失くなったことで、公共料金を支払う、腐ったものを捨てるといった「当たり前の判断力」をも失っていく。最低限の食料はネットで頼めてしまう。餓死はしないものの、人間らしい規律だけが確実に腐食していった。

貯蓄額だけではカバーできない領域とは？

絵里さんの説得により、佐藤さん夫婦は現在、利便性の高い市街地への住み替えを検討している。「庭は諦めるが、毎日元気に動ける方が大事だ」と話す健一さんの顔には、ようやく生気が戻ってきた。

内閣府の調査が示す通り、高齢者の半数以上（52.8％）が「身の回りの生活支援」を切実に求めている。個人の努力や貯蓄額だけではカバーできない領域があることがわかる。

都会では当たり前だった「他人の目」や「便利なインフラ」。老後の住まい選びにおいて、社会との接点をどう確保し続けるかというリスク管理も必要な時代なのかもしれない。