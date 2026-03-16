1974年大会以来となる2026W杯出場を決めたハイチ代表。グループステージではスコットランド、ブラジル、モロッコと同じグループCに入っており、ハイチにとってはかなり厳しい組み合わせと言える。



ハイチがこのグループを抜け出せば特大のサプライズとなるが、そのためには戦力を少しでも強化しなければならない。『Daily Record』によると、ハイチ代表を指揮するセバスチャン・ミニェはフランスのRCランスでプレイするFWオドソンヌ・エドゥアールをハイチ代表へ引き入れたい考えを持っているという。





エドゥアールは フランス 領ギアナの出身で、過去には世代別 フランス代表 でもプレイしてきている。しかし両親が ハイチ 系ということもあり、 ハイチ 代表を選択する権利も有している。 セルティック でゴールを量産していたのも印象的で、監督のミニェが ハイチ 代表への招集を狙うのも理解できる。しかし、今のところ交渉は上手く進んでいないようだ。ミニェはエドゥアールが28歳の今も フランス代表 でのプレイを望んでいると語っていて、心を変えるのは簡単ではない。「技術的に言えば、オドソンヌはトップレベルのストライカーだ。彼はリーグ屈指のFWの1人であり、どんな監督だって彼と一緒に仕事をしたいと思うだろう。彼なら私のチームにも大きな価値をもたらしてくれる。しかし、彼は依然として フランス代表 入りを目指している。その点で議論は難しい」W杯へ何とか戦力を強化したい ハイチ の考えは理解できるが、エドゥアールを加えるのは困難か。