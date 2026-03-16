乃木坂46川崎桜、美スタイル際立つミニスカ姿に反響「スタイル良すぎ」「圧倒的な美少女」
【モデルプレス＝2026/03/16】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が3月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、注目が集まっている。
【写真】22歳乃木坂「色白で眩しい」美脚スラリのミニスカ黒コーデ
川崎は「IDOL RUNWAY COLLECTION2026 ありがとうございました」とつづり、同日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」でのオフショットを複数枚投稿。同イベントのファッションショーで着用したパールが散りばめられた黒のジャケットに、引き締まった脚が際立つミニスカート、ショートブーツを合わせたブラックコーデでの立ち姿を披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「美脚」「スタイル良すぎ」「圧倒的な美少女」「色白で眩しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂「色白で眩しい」美脚スラリのミニスカ黒コーデ
◆川崎桜、ミニスカ衣装で美脚披露
川崎は「IDOL RUNWAY COLLECTION2026 ありがとうございました」とつづり、同日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」でのオフショットを複数枚投稿。同イベントのファッションショーで着用したパールが散りばめられた黒のジャケットに、引き締まった脚が際立つミニスカート、ショートブーツを合わせたブラックコーデでの立ち姿を披露している。
◆川崎桜の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「美脚」「スタイル良すぎ」「圧倒的な美少女」「色白で眩しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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