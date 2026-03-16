【ベルクスの最新チラシ】つや姫5kg・3769円、銀チョコロール85円...今週も衝撃価格ばかり！《3月20日まで》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年3月14日から20日までです。

日替わりセールは見逃せない！

編集部が注目したのは、3月17日（火）のお買い得品です。

エスビー「とけ込むカレー（甘口・中辛・辛口）」は各106円。1家族あわせて2点までの購入制限があります。

令和7年産の「宮城県産 つや姫」は5kg・3769円。米の高騰が続いている今、山形で誕生したブランド米が4000円を切るのはうれしいですね。数量限定です。

また、16時からのタイムサービスも見逃せません。

特に注目したいのは、パスコ「銀チョコロール」（85円）。先着300人、1家族1点限りの目玉商品です。

18日（水）〜20日（金）のお買い得品は？

18日（水）は、ニュージーランド産などのかぼちゃが100gあたり31円。19日（木）は、佐賀県産などの新玉ねぎが100gあたり42円で販売されます。どちらも200kg限定です。

20日（金・春分の日）は、箱ものアイスがメーカー希望小売価格より"5割引"になります。

ロッテ「ミニ雪見だいふく」（30ml×9）、森永製菓「パリパリバー（バニラ）」（48ml×8」、赤城乳業「ガツン、とみかん」（58ml×5）などが対象です。価格は各193円〜。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）