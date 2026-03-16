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【新NISA】満額1,800万円を投資したら老後資産はいくらになる？運用の最適解を解説します！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、視聴者からの質問に回答する動画を公開。「戦争が始まると米国株や世界中の株が暴落するのは当たり前ではないか」という問いに対し、過去のデータを用いて解説した。



鳥海氏は、戦争が株価に与える影響について、ベトナム戦争からロシアのウクライナ侵攻まで、過去の複数の事例におけるS&P500の騰落率と回復期間を提示。データを見ると、戦争によって株価が大きく下落し、回復に長期間を要したケースもあれば、下落率が軽微で数ヶ月で回復したケースもあることがわかる。



特に下落率が-48%と大きかった第四次中東戦争では、戦争に加えてオイルショックやインフレ、急激な利上げが重なっていたと指摘。このことから鳥海氏は、戦争が起こるだけで株価が必ずしも大暴落するわけではなく、他の経済的な要因が複合的に絡み合ったときに、市場が大きく変動する可能性があると結論付けた。



また、「60歳から4年しか投資できない場合、どうすれば良いか」という質問に対しては、その前提を整理する必要があると説明。もし4年後に全額売却しなければならない特別な理由があるならば、それは「投資ではなく投機やギャンブル」にあたるため、そもそも投資自体を推奨しないと見解を述べた。



動画ではこのほか、1,800万円を新NISAで投資する際の具体的な方法についても触れている。鳥海氏は、どのような状況であれ、一つの事象だけで判断するのではなく、多角的な視点とデータに基づいた冷静な分析が重要であると強調した。