グレカーレに2タイプの限定車

マセラティ・ジャパンは、ミドルサイズSUVの『マセラティ・グレカーレ・モデナ』をベースとした特別仕様車『グレカーレ・クリスタッロ』と『グレカーレ・ルミナブルー』を発売する。

【画像】フォーセリエ仕立てのマセラティ・グレカーレ特別仕様車たち 全64枚

両モデルは、マセラティのカスタマイズプログラム『フォーリセリエ』を通じて、それぞれ異なる美のテーマを表現した限定車で、『クリスタッロ』が2台、『ルミナブルー』が3台の導入となる。



マセラティ・グレカーレ・モデナの特別仕様車、『クリスタッロ』と『ルミナブルー』を発売。 マセラティ

価格は、『クリスタッロ』が1598万円、『ルミナブルー』が1350万円となる。

冬のドロミテを映す『グレカーレ・クリスタッロ』

『グレカーレ・クリスタッロ』は、イタリア北部のドロミテ山脈の冬景色と『イタリアンデザインの卓越性』テーマに仕立てられた特別仕様車。

ボディカラーの『アズーロ・アウレオ』は、青から白へと移ろう色調の中に金色の粒子が輝く特別塗装で、雪山に差し込む光を思わせる幻想的な表情を生み出す。



マセラティ・グレカーレ・クリスタッロ（限定2台）。 マセラティ

さらに、フロントグリルは『フォーリセリエ』により、ボディ同色仕上げとしたビスポーク仕様となっている。

インテリアには氷をイメージした『ギャッチョ（アイスホワイト）』のプレミアムレザーを使用し、明るくモダンな空間を演出。

そのほか、『セルフレベリング・ホイールキャップ』や『カーテシーライト』などの純正アクセサリーも標準装備され、車両全体のコーディネイトが図られている。

■グレカーレ・クリスタッロの仕様

ハンドル位置：右

ボディカラー：特別設定色『アズーロ・アウレオ』（新規設定）

インテリアカラー：ギャッチョ（アイスホワイト）

特別装備：

・フルプレミアムレザー（アイスホワイト）

・パノラマ サンルーフ

・フルLEDマトリックス アダプティブヘッドライト

・21インチ クリオ・スタッガードホイール（マットアルミニウム）

・セルフレベリング・ハブキャップ

・バルブキャップ（シルバー/ブルー）

・フロアマットボタン

・カーテシーライト（トライデント）

・ボディ同色フロントグリルインサート

・フォーリセリエ・ロゴ（フロントフェンダー下部）

月光をイメージした『グレカーレ・ルミナブルー』

『グレカーレ・ルミナブルー』は、『Lumina（月光）』をテーマとした特別仕様車。

エクステリアに、夜空を思わせる深いブルーの『ナイト・インタラクション』を採用。



マセラティ・グレカーレ・ルミナブルー（限定3台）。 マセラティ

インテリアは対照的に『ギャッチョ（アイスホワイト）』のレザーが組み合わされ、光と影が織りなすコントラストを表現している。

標準装備となっている『ラディカウッドトリム』も、ギャッチョのインテリアとの組み合わされることで、モダン家具のような温かみを醸し出すように緻密にデザインされている。

さらに、Cピラーのトライデントバッジやブレーキキャリパーをアクセントカラーのイエローとすることで、夜空に浮かぶ月光のような印象をもたらしている。

『ルミナブルー』は、デザインの魅力と価格バランスを重視し、装備を厳選しながらも、マセラティらしい走りと美しさを際立たせた仕様とされている。

■グレカーレ・ルミナブルーの仕様

ハンドル位置：右

ボディカラー：ナイト・インタラクション（スペシャルメタリックペイント）

インテリアカラー：ギャッチョ（アイスホワイト）

特別装備：

・フルプレミアムレザー（アイスホワイト）

・パノラマ・サンルーフ

・フルLEDマトリックス アダプティブヘッドライト

・21インチ クリオ・スタッガードホイール（マットアルミニウム）

サマータイヤ

・ブレーキキャリパー（イエロー）

・フォーリセリエＣピラー トライデントバッチ（イエロー）