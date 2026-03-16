新年度のあいさつで贈りたい「岩手県のお土産」ランキング！ 2位「チョコ南部プレミアム」を抑えた1位は？
新年度の準備やごあいさつの機会が増えるこの時期、相手の記憶に残るような手土産を選びたいものです。新しい門出を祝うシーンにふさわしい、誰からも愛される定番の味わいや特別感のある品々が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「岩手県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「岩手土産として有名で見た目も親しみやすく、幅広い年代に喜ばれやすいお菓子だと思ったため。個包装で配りやすく、あいさつの手土産としても無難で使いやすいと感じたから」（30代女性／秋田県）、「ダイヤモンド味覚賞を何度も受賞しており、話題になること間違いない」（40代女性／東京都）、「南部せんべいにチョコを合わせた上品なお菓子で、甘さと香ばしさが両立しているから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「知名度が高く安心感があるから」（40代男性／福岡県）、「黄身餡をホワイトチョコで包んだお菓子、見た目も可愛く送りたいです」（50代女性／広島県）、「ホワイトチョコに包まれた食感と味わいが美味しいから」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「岩手県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：チョコ南部プレミアム（小松製菓）／23票伝統の南部せんべいを現代風にアレンジした「チョコ南部プレミアム」が2位にランクイン。せんべいを砕き、口溶けのよいチョコレートでコーティングした新感覚の和洋折衷スイーツです。岩手の歴史を感じさせつつも、若い世代や洋菓子好きの方にも受け入れられやすい、センスの光る贈り物になります。
回答者からは「岩手土産として有名で見た目も親しみやすく、幅広い年代に喜ばれやすいお菓子だと思ったため。個包装で配りやすく、あいさつの手土産としても無難で使いやすいと感じたから」（30代女性／秋田県）、「ダイヤモンド味覚賞を何度も受賞しており、話題になること間違いない」（40代女性／東京都）、「南部せんべいにチョコを合わせた上品なお菓子で、甘さと香ばしさが両立しているから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：かもめの玉子（さいとう製菓）／66票岩手県を代表する銘菓「かもめの玉子」が1位に選ばれました。しっとりとした黄味餡をカステラ生地で包み、ホワイトチョコレートでコーティングした上品な味わいが魅力。愛らしい形と、おめでたい雰囲気を併せ持つお菓子は、新年度の始まりを祝うあいさつの品として最適です。
回答者からは「知名度が高く安心感があるから」（40代男性／福岡県）、「黄身餡をホワイトチョコで包んだお菓子、見た目も可愛く送りたいです」（50代女性／広島県）、「ホワイトチョコに包まれた食感と味わいが美味しいから」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください(文:坂上 恵)