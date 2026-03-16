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株式会社アクアの取締役である松原氏が自身のYouTubeチャンネルで「アーリーステージのフランチャイズで失敗する人の特徴5選」を公開した。動画では、初期段階（アーリーステージ）のフランチャイズに素人が手を出すことの危険性について、厳しい視点で警鐘を鳴らしている。



松原氏は冒頭、「アーリーステージのフランチャイズに加盟すること自体、フランチャイズ玄人がやること」だと定義し、素人の加盟を避けるべきだと指摘。その上で「捨て金だと思って投資しないと大変な目にあう」と警告した。



続けて、失敗する人の特徴を列挙。「本部への依存心が強い」点については、説明会で提示された良い面ばかりを鵜呑みにしてしまう危険性を挙げた。また「先行者利益に踊らされる」という点では、まだ広まっていない段階だからこそ「いろんなイレギュラーというのが全く分からない」と語り、不確定要素の多さを強調している。



さらに中盤では、「本部の財務基盤を理解してない」点に言及。初期のフランチャイズ本部は小規模な場合が多く、失敗時に加盟金が返還されないリスクがあるという。また、「想定外のことに対応できない」という特徴にも触れ、ルール変更が頻繁に起こる環境下では柔軟な対応力が不可欠だと説いた。



終盤、松原氏は本部の都合でルールが変わる事態に対し、「はっきり言って理不尽なことですよ。本部にばかり都合が良い話しかしてないです」と断言。それに対応できる人材でなければ、初期段階のフランチャイズに加盟するべきではないと強い言葉で訴えかけた。



最後に、ロイヤリティの金額が突然変更されたり、顧客紹介料が後から請求されたりするケースを具体例として挙げ、「そういうのが嫌な人はアーリーステージに加盟しないでください」と視聴者へメッセージを送った。フランチャイズ選びにおける厳格な見極めと、事前の覚悟を求めて動画を締めくくっている。