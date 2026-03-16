闘莉王が思う“日本サッカー史上最も上手い選手”は？ 再会２ショット公開「色々盛り上がった。最高！」
元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が、３月16日に自身のインスタグラムを更新。「日本に帰ってくるといいことばかり」と発信した。
ブラジルを離れて現在は日本に滞在中のようで、多くの友人と会い、日本食も堪能するなか「久々に俊さんとお仕事で再会できた」という。
「相変わらず温かい人で、色々盛り上がった。最高！」と綴り、かつて日本代表で共闘した中村俊輔氏との２ショットをアップロード。「素晴らしい選手は多いけど、自分の中で日本サッカー史上最も上手い選手は俊さん」だ。
希代のファンタジスタを今もリスペクト。「そこは譲らないね」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】闘莉王が稀代のファンタジスタとの２ショット公開！
ブラジルを離れて現在は日本に滞在中のようで、多くの友人と会い、日本食も堪能するなか「久々に俊さんとお仕事で再会できた」という。
「相変わらず温かい人で、色々盛り上がった。最高！」と綴り、かつて日本代表で共闘した中村俊輔氏との２ショットをアップロード。「素晴らしい選手は多いけど、自分の中で日本サッカー史上最も上手い選手は俊さん」だ。
希代のファンタジスタを今もリスペクト。「そこは譲らないね」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】闘莉王が稀代のファンタジスタとの２ショット公開！