オフィス街のコンビニならではの圧巻の光景がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】コーヒーマシンが6台も！

「オフィス街のセブンイレブンだ、面構えが違う」とその模様を紹介したのはネッピー・チーズさん（@sxexnxaxs）。



コーヒーマシン6台！電子レンジ8台！そしてカフェ用カトラリーの充実っぷり…通常店舗の数倍の装備を誇るこの店舗、ピークタイムはいったいどれくらいの混雑になるのだろう。ネッピー・チーズさんにお話を聞いた。



ーーこちらの店舗名は



ネッピー・チーズ：東京都中央区のセブンイレブン日本橋2丁目店です。



ーー利用した経緯は？



ネッピー・チーズ：ディナー帰りに寄りました。夜だったので混み合っていなかったのですが、私は東京郊外に住んでいるので設備の数に驚くと同時に、ニーズに対応した店舗づくりに感動しました。



ーー投稿への反響について



ネッピー・チーズ：いつも利用されている方の体験談、郊外に住まれている方からの驚き、電気工事士目線での見解などいろんな反響が飛び交い興味深かったです。ちなみにいつも利用されてる方によると「この数あっても足りないくらい混む」らしいです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「ブレーカー大丈夫そ？」

「これはすごい 普通だとコーヒーの機械も二つくらいしかないのに 」

「葬儀屋の目の前にあるコンビニが香典袋と黒ネクタイをどーんと目の前の棚に置いていたのを思い出したwwwコンビニはフッ軽よな」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんが普段利用するコンビニと較べていかがだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）