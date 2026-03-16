岩城滉一、妻・結城アンナから“譲り受けた”愛車を公開 カスタムでこだわり光る英国車に「兄貴、渋い」「乗っていても楽しいだろうなぁ」
俳優の岩城滉一（74）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「岩城滉一が愛する妻のために購入したミニクーパー。最終カスタムが完成しました。」と題して動画を公開し、愛車である英国車『ミニクーパー』を披露した。
【動画】「兄貴、渋い」「シンプルだけどこだわりたくさん」妻・結城アンナから“譲り受けた”岩城滉一の愛車
元々、妻でタレント・結城アンナ（70）の愛車として購入したものの、オートマ仕様にしたため“相性が良くなかった”そう。「置きっぱなしももったいないんで、自分で乗るようにちょっと細かくいじってみました」と明かし、自ら細部までカスタマイズしたミニクーパーを紹介した。
内装のレザーをボディカラーと同じ淡いブルーのレザーに張り替えたり、シートヒーターの設置をしたり。また、長距離走行を考慮したガソリンタンクの増設や、住宅街に配慮したマフラー選びなど、実用性と美学を追求した1台に仕上がっている。
コメント欄には「シンプルだけどこだわりたくさんで運転も乗っていても楽しいだろうなぁ」「兄貴、渋い」「岩城さん、クルマやバイクに限らず手にするものなんでも自分の目で見て選ぶから、商品知識も増えてこっちに方が良いよとか押し付けるのじゃなく、提案できるのが気持ちいいですね。冒頭のクルマが撮影地に到着した時、このクルマの色似合ってると感じたのも、ご自分でさわっているからですね」といった声が寄せられている。
【動画】「兄貴、渋い」「シンプルだけどこだわりたくさん」妻・結城アンナから“譲り受けた”岩城滉一の愛車
元々、妻でタレント・結城アンナ（70）の愛車として購入したものの、オートマ仕様にしたため“相性が良くなかった”そう。「置きっぱなしももったいないんで、自分で乗るようにちょっと細かくいじってみました」と明かし、自ら細部までカスタマイズしたミニクーパーを紹介した。
コメント欄には「シンプルだけどこだわりたくさんで運転も乗っていても楽しいだろうなぁ」「兄貴、渋い」「岩城さん、クルマやバイクに限らず手にするものなんでも自分の目で見て選ぶから、商品知識も増えてこっちに方が良いよとか押し付けるのじゃなく、提案できるのが気持ちいいですね。冒頭のクルマが撮影地に到着した時、このクルマの色似合ってると感じたのも、ご自分でさわっているからですね」といった声が寄せられている。