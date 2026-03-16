ダウンタウン松本人志（62）が16日夜放送された日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜午後11時25分）の中で流れた、美容整形外科「高須クリニック」CM“第3弾”に出演した。

CMは第1弾、第2弾と同様、CMは高須克弥院長が海外の上空でヘリコプターに乗っているシーンなどでスタート。その後、複数の人と会議している映像になり、その参加者の1人として長髪のかつらをかぶった松本が、高須氏の隣に“カメラ目線”で座っている姿が一瞬映った。そして再び画面はヘリの中で高須院長が「イエス！銀座高須クリニック」と決め台詞を発してCMは終わる。

松本は24年1月、「週刊文春」側との裁判に注力するために活動休止を発表。昨年11月1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で復帰した。そして今年3月1日放送された「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の中で流れた「高須クリニック」のCMに一瞬登場。約2年ぶりの“地上波復帰”を果たしていた。

3月1日の同クリニック第1弾CMでは、同様のシチュエーションの会議で、黒縁のメガネをかけ、長髪のかつらをかぶり、口ひげをたくわえ”激変”したルックスの松本が、高須氏の隣に座っている姿が一瞬映った。そして同8日の第2弾CMでは、松本はほぼ同じルックスながらも高須院長と同じ角度で首を微妙に動かす仕掛けがあった。今回の第3弾では、メガネや口ひげなどがなくなった、徐々に“素の松本の顔”に近づいていっており、今後の“変化”も注目される。X上でも「まっちゃんに近づいてるー！」「最終的にはカツラが無くなって金髪の松本人志さんが見れるのでしょうか？」「微妙に変わってるw」などとその変化が話題になっていた。

高須克弥院長も15日夜の同CM放送後、自身のXを更新し「どんどん進化する『ガキの使いやあらへんで！！』提供高須クリニックCMなう」とつづっていた。