女性アイドルグループ「にっぽん！真骨頂」が14日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの鈴木かのんが同日付でグループから脱退することを発表した。



【写真】脱退が発表された鈴木かのん

公式アカウントでは文書を公開。「この度、にっぽん！真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交友など複数の重大な契約違反行為が発覚し、3/14付にてにっぽん！真骨頂を脱退とさせていただきます」と発表した。同アカウントで12日に投稿された写真では笑顔で収まっており、突然の脱退発表となった。



今後について「4月21日に控えた2ndワンマンライブについては6名での出演となります」と鈴木を除いたメンバーで活動していくことを発表。返金対応については「近日中にご連絡をさせていただきます」と記した。



この突然の発表に対して、同グループのメンバー・神崎ねねは「突然のことで正直まだ気持ちの整理がついていません。応援してくださっている皆さんのことを思うと本当に悔しい気持ちです」と反応。同じくメンバーで、グラビアアイドルとしても活動する桜木まつりは「来月にはワンマンライブも控えており、これからも変わらず精一杯頑張っていきます。6人体制にはなりますが、引き続きにっぽん！真骨頂の応援をよろしくお願いいたします」とつづっている。



（よろず～ニュース編集部）