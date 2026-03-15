岩渕真奈も「すごく嬉しい」。なでしこJ期待の21歳が代表初ゴール！「簡単ではなかった。気持ちでねじ込んだと思います」【女子アジア杯】
待望の代表初ゴールだ。
日本女子代表は現地３月15日、女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦している。前半に田中美南と古賀塔子が得点。２点リードで迎えた後半、65分に途中出場の千葉玲海菜がチーム３点目を奪う。
その２分後だ。同じく途中からの投入で、今大会初出場の松窪真心がネットを揺らす。右サイドのニアゾーンを攻略し、右足シュートを叩き込んだ。
試合を配信する『DAZN』で解説を務める、元なでしこジャパンの岩渕真奈氏は、前半に注目する選手に松窪を挙げていた。
期待の21歳が目に見える結果を残すと、岩渕氏は「やったー」「私もすごく嬉しい」と喜ぶ。
そして「決して簡単ではなかったと思います。角度もなかったので。よく決めましたよね、気持ちでねじ込んだと思います」と評した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこJ期待の21歳が決めた！ 松窪真心が待望の代表初ゴール
日本女子代表は現地３月15日、女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦している。前半に田中美南と古賀塔子が得点。２点リードで迎えた後半、65分に途中出場の千葉玲海菜がチーム３点目を奪う。
その２分後だ。同じく途中からの投入で、今大会初出場の松窪真心がネットを揺らす。右サイドのニアゾーンを攻略し、右足シュートを叩き込んだ。
試合を配信する『DAZN』で解説を務める、元なでしこジャパンの岩渕真奈氏は、前半に注目する選手に松窪を挙げていた。
期待の21歳が目に見える結果を残すと、岩渕氏は「やったー」「私もすごく嬉しい」と喜ぶ。
そして「決して簡単ではなかったと思います。角度もなかったので。よく決めましたよね、気持ちでねじ込んだと思います」と評した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこJ期待の21歳が決めた！ 松窪真心が待望の代表初ゴール