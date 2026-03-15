6回に逆転3ランを許した

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」の伊藤大海投手が14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ代表戦に4番手で登板。アブレイユに逆転3ランを浴び、これが決勝点となった。試合終了の瞬間、伊藤は三塁側ベンチから動けず、グラウンドを見つめていた。

1点リードで迎えた6回から登板。無死から連打で一、三塁のピンチを招くと、7番のアブレイユに高めのフォーシームを捉えられた。飛距離409フィート（約124.6メートル）の豪快弾。着弾を見届けた伊藤は、マウンドでがっくりとうなだれた。一進一退の攻防が繰り広げられていたが、この一発以降、流れを引き戻すことはできなかった。

伊藤にとっては2度目のWBC。優勝した前回大会に続き、メンバー入りした。昨季は最多勝と最多奪三振の2冠に輝き、自身初となる沢村賞も獲得。日本を代表する投手に成長した右腕だったが、無念の幕切れとなった。（Full-Count編集部）