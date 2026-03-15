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ほとんどの経営者が数字の勉強をしていません...経営者が勉強すべき理由について徹底解説します！

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「絶対につぶさせない黒字社長」として知られる市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で、「ほとんどの経営者が数字の勉強をしていません...経営者が勉強すべき理由について徹底解説します！」と題した動画を公開。銀行員から評価され、融資を受けやすくなるために経営者が把握しておくべき決算書の重要項目について解説した。



動画の冒頭で市ノ澤氏は、中小企業が事業を継続・成長させる上で、金融機関からの資金調達が不可欠であると説明。その上で、「銀行員が認める数字に強い経営者」は、決算書のある項目を「ぱっと答えることができる」と指摘し、そのような経営者は金融機関からの評価が高まると語った。



銀行員が注目する項目として、市ノ澤氏はまず損益計算書（P/L）上の「変動費と固定費」を挙げる。これらを把握することで、現在の売上から利益がいくら出ているかを即座に計算できる状態が理想だという。次に、貸借対照表（B/S）における「運転資金」の重要性を説いた。運転資金とは「売上債権＋棚卸資産－仕入債務」で算出される、事業を回すために必要な資金のこと。市ノ澤氏は、多くの経営者が運転資金を「日々の経費の支払い」と誤解しているが、実際はB/S上の話であり、この数値を理解していなければ、自社に必要な融資額すら正確に算出できないと警鐘を鳴らした。



さらに、「借入金の総額と月々の返済額」「自己資本（純資産）の額と自己資本比率」も、経営者が常に把握すべき数字だとした。特に、有利子負債をキャッシュフローで何年で返済できるかを示す「債務償還年数」は、金融機関が融資審査で極めて重要視する指標であるため、必ず理解しておくべきだと強調した。



市ノ澤氏は、これらの数字を理解し、銀行員からの質問に的確に答えられることが、信頼関係の構築につながると解説。会社を潰したくなければ、「銀行員に認められる数字に強い経営者になれ！」と力強く語り、動画を締めくくった。