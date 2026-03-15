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炊飯器にドボン！丸ごとトマトと鶏肉の旨味が凝縮した、絶品チキンライスが完成

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

栄養士による炊飯器レシピを発信する「ゆたれぴレシピ」が、「トマト鶏むねぶち込みレシピ」の動画を公開しました。炊飯器に材料を入れてスイッチを押すだけで、栄養満点のチキンライスが完成する手軽なレシピを紹介しています。



動画ではまず、炊飯釜に研いでいない状態のお米を1合入れ、ケチャップ、塩こしょうを加えます。そこへ水を1合の目盛りまで注ぎ、全体をよく混ぜ合わせます。このひと手間で、炊き上がりのムラがなくなるそうです。



続いて、鶏むね肉1枚をそのまま乗せ、レシピの主役であるトマトを丸ごと1個、中央に置きます。最後にバターを加え、通常モードで炊飯を開始。調理は炊飯器に任せるため、火加減の心配もなく、他の作業ができるのも嬉しいポイントです。



炊き上がりの合図とともに蓋を開けると、トマトとケチャップの香りが食欲をそそるチキンライスが現れます。しゃもじでホロホロになった鶏むね肉と、柔らかくなったトマトを豪快に崩しながら、ご飯と混ぜ合わせれば、あっという間に完成。仕上げにパセリを散らすと、彩りも豊かになります。



忙しい日の夕食や、手軽に済ませたいランチにもぴったりの一品。このレシピを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・お米：1合

・ケチャップ：大さじ3

・塩こしょう：少々

・水：1合の目盛りまで

・鶏むね肉：1枚

・トマト：1個

・バター：1個

・パセリ：お好みで



［作り方］

1. 炊飯釜にお米、ケチャップ、塩こしょうを入れる。

2. 水を1合の目盛りまで注ぎ、よく混ぜ合わせる。

3. 鶏むね肉、丸ごとトマト、バターを乗せる。

4. 炊飯器にセットし、通常モードで炊飯する。

5. 炊き上がったら、しゃもじで鶏むね肉とトマトを崩しながら全体をよく混ぜる。

6. 器に盛り付け、お好みでパセリを振りかけて完成。