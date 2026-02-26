muice新作クッションファンデーション登場♡もっちティントと叶える春メイク

美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースするコスメブランド「muice」から、新作コスメが登場。高保湿でツヤと色持ちを両立したリップ「メルティングもっちティント」と、ブランド初のクッションファンデーションが発売されます。さらにブランドデビュー3周年を記念し、東京・日本橋で期間限定POPUPストアも開催。話題の新作をいち早く体験できるイベントとして注目を集めています♡

初のクッションファンデ

ワンピッタモーマンタイクッション

全2色 価格：1,760円(税込)

ブランド初となる「ワンピッタモーマンタイクッション」は、約2年の開発期間をかけて完成したクッションファンデーション。

肌悩みをひと塗り（ワンピッタ）でカバーし、皮脂や汗に強いロングラスティング処方で崩れにくい仕上がりを叶えます。

01 ライトベージュ

明るい肌色の方向け。

02 ミディアムベージュ

標準的な肌色の方向け。

ほんのりツヤを残したセミマットな質感で、厚塗り感のない自然な肌へ。酸化亜鉛フリー処方で、軽やかな使い心地も魅力です。

rom&ndアイラッシュカーラーが全4色に拡大♡可愛い角度を作るビューラー

ぷるん唇の新ティント

メルティングもっちティント

全4色 価格：1,089円(税込)

「メルティングもっちティント」は、ティントとグロスの魅力を兼ね備えた新感覚リップ。高保湿ながらツヤ感と色持ちを両立し、ぷるんとした唇を演出します。

01 ウィンターローズ

ミルキーなくすみピンク

02 メルティアプリコット

粘膜ミルキーオレンジ

03 フレンチデートローズ

モーヴピンクカラー

04 メープルショコラ

深みレッドブラウン

とろけるように密着するテクスチャーが唇を包み込み、乾燥しやすいティントの弱点もカバー。ティント成分が時間をかけて唇を染め、長時間美しい発色をキープします。

3周年記念POPUP開催

ブランドデビュー3周年を記念し、東京・日本橋で期間限定POPUPストア「Happy Birthday muice＆You」を開催します。

開催期間：3月28日（土）～4月5日（日）

営業時間：11:00～20:00

会場：0th Hub Nihonbashi

東京都中央区日本橋2丁目9-10L.Biz日本橋2F

会場では新商品の先行販売のほか、ブランドの歴史展示やお悩み投票企画など3周年ならではのコンテンツを展開。購入者にはミニパフやリップケースなどのノベルティ特典も用意されています。

新作コスメを先取り♡

muiceの新作コスメは、ツヤ感と色持ちを兼ね備えたリップティントと、崩れにくさとカバー力を両立したクッションファンデーションが魅力。どちらも日常メイクに取り入れやすい仕上がりで、幅広い世代におすすめのアイテムです。POPUPストアではいち早く試すこともできるので、気になる方はぜひチェックしてみてください♡