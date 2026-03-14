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工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【工場転職】辞めて正解だった人の共通点5選【2026年版】」と題した動画を公開した。工場勤務における「辞めたら負け」という古い精神論を否定し、戦略的に環境を変えることで成功した人々の特徴を分析している。



動画の冒頭でケンシロウ氏は、昭和的な「石の上にも三年」という価値観は変わりつつあると指摘。アメリカの平均転職回数が11回に達している現状や、日本でも物価高騰により給与アップのための転職が不可欠になっている背景を説明した。その上で、「辞めて正解だった人」の共通点として5つの要素を挙げた。



第5位には「気分じゃなく“現実的な条件”で判断している人」がランクイン。一時的な感情ではなく、労働基準や条件を冷静に見極める重要性を説き、「派遣会社の所属が違うだけで月収がめっちゃ違う」「派遣の闇だと思う」と業界の構造的な問題を指摘した。第4位は「今の工場を“ゴール”にしていない人」。一つの会社に依存せず、自身の目的（借金返済や家族の幸せなど）達成のために工場を利用する視点を持つべきだと語る。



第3位には「体と心の“危険サイン”が出ている人」を挙げた。工場労働は肉体的な負荷がかかるだけでなく、組織の仕組み上「ロボットのような」働き方を求められる側面があるとし、心身に不調をきたした場合は無理に続ける必要はないと断言。第2位は「次の一手を決めて動いている人」。退職後に焦って仕事を探すと判断を誤るため、在職中から余裕を持って活動すべきだとした。



そして第1位として「必ず誰かを巻き込んで判断する人」を挙げた。ネット検索だけで得られる表面的な情報（条件面）だけでなく、自身の適性やキャリア全体を客観視するために、専門家や第三者の意見を取り入れることが重要だと強調。「ネットの情報だけを信じて自分自身と向き合わなかった結果、転職を繰り返す人は多い」と警鐘を鳴らした。



最後にケンシロウ氏は、「納得して転職する人に関しては『あ～よかった』と思える転職活動ができている」と述べ、一人で抱え込まずに相談することで、理想の働き方を実現してほしいと視聴者に呼びかけた。