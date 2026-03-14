辻希美「TGC」でやりたいのは家族全員での結婚式「サザエさんみたいな感じで」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの辻希美・杉浦太陽、その長女の希空（のあ）が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）に出演。報道陣の囲み取材に応じ、辻が家族で叶えたい夢を明かした。
【写真】辻ちゃんファミリー初の3人揃ったイベント裏側
イベント登壇前に取材に応じた3人。4月10日より放映される新CMに揃って出演が決まった時には辻が「率直に『よし！』ていう気持ちで皆でガッツポーズしたよね」、杉浦が「希空がデビューしてからうちらが共演するきっかけというのはなかなかなかったから決まった時は嬉しかったね。だからいつもの家の並びなんだけど新鮮な感じがする」と嬉しさをにじませ、希空も「早くパパとママと一緒に共演したかった」と待ち望んでいた。
ランウェイに関しては、杉浦が『TGC 2009 S／S』出演以来、辻は『TGC 2009 A／W』出演以来約17年ぶり。久々のランウェイということで、辻は「希空が1番経験値はあるので、今日はちょっと親ではあるんですけど希空についていきたいと思います」と発言し、笑いを誘う場面も。希空について「歩くというのは違うステージの立ち方・観られ方だったりするので、そういう意味では私は尊敬しているのでついていきます」と娘への尊敬を語っていた。
また、今後家族全員でやってみたいことを聞かれると、辻が「結婚式を希空がお腹にいる時にこじんまり結婚式をやったので、TGCのステージを借りて。結婚式というか、ドレスとタキシートと子どもたちが後ろに並んで、1番後ろにちっちゃいのでテクテク歩いて…」「サザエさんみたいな感じで」と縦に並んでランウェイを歩く形で“結婚式”を「TGC」でやってみたいと夢を語っていた。3人はスマホ決済サービス「AEON Pay」のステージにて初めて3人が揃ってイベントに登壇。モーニング娘。のヒット曲『LOVEマシーン』に合わせた“イオンペイオリジナルバージョン イオンペイダンス”を披露した。
20周年を駆け抜けて新たにたどり着いた「TGC2026 S/S」のテーマは「OUR CANVAS」。池田エライザ、池田美優、生見愛瑠、本田響矢などがランウェイを彩り、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、ME:Iらのライブパフォーマンスも繰り広げられる。MCはEXIT、鷲見玲奈。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃんファミリー初の3人揃ったイベント裏側
◆辻希美、ランウェイでは娘・希空に「ついていきたい」
イベント登壇前に取材に応じた3人。4月10日より放映される新CMに揃って出演が決まった時には辻が「率直に『よし！』ていう気持ちで皆でガッツポーズしたよね」、杉浦が「希空がデビューしてからうちらが共演するきっかけというのはなかなかなかったから決まった時は嬉しかったね。だからいつもの家の並びなんだけど新鮮な感じがする」と嬉しさをにじませ、希空も「早くパパとママと一緒に共演したかった」と待ち望んでいた。
◆辻希美「TGC」でやりたいのは結婚式
また、今後家族全員でやってみたいことを聞かれると、辻が「結婚式を希空がお腹にいる時にこじんまり結婚式をやったので、TGCのステージを借りて。結婚式というか、ドレスとタキシートと子どもたちが後ろに並んで、1番後ろにちっちゃいのでテクテク歩いて…」「サザエさんみたいな感じで」と縦に並んでランウェイを歩く形で“結婚式”を「TGC」でやってみたいと夢を語っていた。3人はスマホ決済サービス「AEON Pay」のステージにて初めて3人が揃ってイベントに登壇。モーニング娘。のヒット曲『LOVEマシーン』に合わせた“イオンペイオリジナルバージョン イオンペイダンス”を披露した。
◆「TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
20周年を駆け抜けて新たにたどり着いた「TGC2026 S/S」のテーマは「OUR CANVAS」。池田エライザ、池田美優、生見愛瑠、本田響矢などがランウェイを彩り、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、ME:Iらのライブパフォーマンスも繰り広げられる。MCはEXIT、鷲見玲奈。（modelpress編集部）
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