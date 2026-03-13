2026年はAIグラスと据え置き型ゲーミングPCが主役。翻訳やナビを空間に映し出す「Even G2」や、4KでPCゲームを堪能できる「Steam Machine」など、日常と娯楽を革新する注目機を紹介します。

グリーンの文字が空間に浮かび日常生活をスマートにサポート

Even Realities

Even G2

9万9800円〜

SPEC ●ディスプレイ：多層3Dフローティングディスプレイ●接続：Bluetooth BLE5.2●防塵・防水性能：IP67●機能：AI翻訳、ナビ、通知、自動輝度調整、ヘルスケア（別売「Even R」連携）●質量：約36g

目の前の空間にグリーンの文字を表示し、音声を翻訳してテキスト表示したり、会話もテキスト化して要約したりできるAIグラス。普段使いできる洗練されたフレームデザインと軽量設計も魅力だ。

↑装着者だけにしか見えない形で翻訳や会話中のアドバイス、ナビをしてくれる。カメラやスピーカーは非搭載。

【ヒット予測の根拠】大手メーカー製だけでなく新興製品も目が離せない

AIと連動し、スマホの情報チェックや翻訳などに活用。選択の幅が広く、製品選びを楽しめる時期でもある。GoogleやMetaも本格参入しているが、大手だけでなく新興製品にも注目。

ゲームプレイ重視のOS搭載でテレビの大画面でPCゲームが楽しめる

Valve

Steam Machine

2026年発売予定

SPEC ●CPU: Semi-custom AMD Zen 4 6C/12T、最大4.8GHz、TDP 30W●GPU：Semi-Custom AMD RDNA3 28CUs●メモリ：VRAM: 16GB DDR5 + 8GB GDDR6 VRAM

世界最大級のPCゲーム販売プラットフォーム「Steam」対応の、据え置き型高性能ゲーミングPC。リビングの大画面テレビなどに接続すると、60fpsで4K映像のゲームが楽しめるとあって、注目を集めている。

↑ゲーミングPCとして普通にPCのディスプレイにつないでもOK。面倒な接続要らずでPCゲーム初心者にも使いやすそう。

【ヒット予測の根拠】大画面テレビにつないでPCゲームが楽しめる

PCゲームはリラックスして楽しみづらい人向けに、テレビにつないでPCゲームを楽しむデバイスとして登場。家庭用ゲーム機ほど安価ではないがバラエティ豊かな作品を楽しめる。

※「GetNavi」2026年2-3月合併号に掲載された記事を再編集したものです。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

