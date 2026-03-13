この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏がルール活用の重要性を指摘！『金持ちの特徴はこれ。◯◯がない奴がビジネスを成功させる』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『金持ちの特徴はこれ。◯◯がない奴がビジネスを成功させる【マイキー佐野 経済学】』というテーマで、実業家のマイキー佐野氏が中国系EC企業の急成長の背景を解説した。今回の対談では、フリーライターの西脇氏を迎え、SHEINやTemuが世界市場で存在感を高める理由を、一般的なニュースでは語られない視点から整理している。



近年、中国から欧州向けの小包輸出が急増している。かつて大きな市場だったアメリカ向けの比率が低下する一方、ヨーロッパ向けの比率が急速に拡大したという。背景には関税制度や免税制度の変化があり、中国企業は市場の環境変化に応じて販売先を柔軟に切り替えていると佐野氏は指摘する。



さらに特徴的なのが、デジタル企業でありながらアナログ領域を積極的に取り込む戦略だ。IT企業はオンラインだけで完結する印象が強いが、現実には物流や店舗などのリアル領域が重要な競争要素になる。SHEINやTemuも同様に、デジタルとリアルを組み合わせた構造で市場を拡大しているという。



その象徴的な例として紹介されたのが「アリの引っ越し」と呼ばれるサプライチェーンの考え方だ。多数の個人が少量の貨物を運ぶことで、結果的に膨大な量の物資を移動させる仕組みである。貨物を細分化することでリスクを分散させ、物流効率を高めることができる。この手法は移民ネットワークと結びつき、現地の倉庫や配送拠点を通じて広範囲の物流網を形成していると説明される。



こうした現象は学術的な概念でも説明される。出身国の生産情報と移住先の市場情報を同時に理解することで、通常の企業では得られない優位性が生まれるという考え方だ。中国系移民が築くネットワークは、物流と市場の双方を結びつける役割を担っている。



また佐野氏は、海外ビジネスでは制度やルールの理解が極めて重要だと語る。関税制度や各国の商習慣を把握し、その範囲内で最適な方法を設計することが競争力につながる。国ごとに異なる規制や制度を理解することで、ビジネスの機会が見えてくる場面も少なくないという。



こうした国際ビジネスの構造を踏まえると、単に価格競争だけでなく、物流網、制度理解、ネットワーク形成など複数の要素が重なって市場優位が生まれていることが分かる。動画では、この背景にある具体的な考え方や実務的な視点がさらに詳しく語られている。世界のビジネス環境をどのように読み解くのか、その思考の流れは動画本編で確認できる。