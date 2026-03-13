【VRAID（ブレイド）】 3月12日より活動開始

17LIVEは3月12日、同社が運営するVTuberグループ「GanGun Girls」およびグループ会社であるmikaiが運営するVTuberグループ「Re:AcT Gaming」をVTuber事業成長戦略の一環として統合し、ゲームに特化した新たなグループ「VRAID（ブレイド）」として活動開始することを発表した。

「VRAID（ブレイド）」は、VTuberである「V」という要素にMMORPG（大規模多人数同時参加型オンラインRPG）などで使用される「レイド（Raid、複数のプレーヤーが協力して強力なボスを倒す大規模な戦闘の意味）」を掛け合わせたワード。さらに「ブレード（blade＝剣）」との語呂を合わせることで、「競争の激しいVTuber領域で勝利を目指す」という意味が込められているという。

なお「Re:AcT Gaming」は、もともと「Re:AcT」の派生グループとして誕生しており、今回始動する「VRAID」は、「17LIVE」が展開するVTuberグループ「ゆるかると！」やmikaiが展開するVTuberグループ「Re:AcT」および「Re:AcT KR」などと同様にコンセプトが異なる同列のグループというポジションとなる。

今後、「VRAID」の情報発信は新たに開設した公式ホームページより行なわれるほか、これまで「GanGun Girls」として販売されていたグッズは、「VRAID」の公式BOOTHにおいて、順次販売ページが移行される。

さらに、「VRAID」の活動開始に伴い、所属メンバーによる告知配信が3月12日に行なわれた。

VRAID所属メンバー 一覧（五十音順）

妖崎 ゆう（Ayasaki Yuu）さん

【【重大告知】 グループ統合した『VRAID』ってなんだ??｜ ナナホシナナ / 月成るくす / 狐宵いなり / 白妙とき】

ダークファッションが好きなダウナー系の少女。マイペースでサバサバした性格だが、意外と抜けているところがある。歌うことが趣味で、人々を魅了する歌声を持つ。

□X

□YouTube

泡々 いるか（Awawa Iruka）さん

ヒトとイルカの姿を自在に操る天才シロイルカ。寂れた港町の水族館で魚達とのんびり暮らしている。世界中の人と仲良くなりたくて配信者になった。

□X

□YouTube

久那式 リン（Kunashiki Lin）さん

美しい銀髪の持ち主でクールな印象があるが、意外とはっきりした性格で猪突猛進タイプ。ファンシーな可愛らしいものが好きで、普段はそれを隠している。

□X

□YouTube

黎乃 鈴（Kurono Suzu）さん

時空を超えてみんなに会いに来た。世界征服を企んでいる。 無鉄砲できたため帰れなくなったが、本人はゲームが楽しくてあまり気にしていない。頭の上の時計は元の世界の時間を示している。

□X

□YouTube

狐宵 いなり（Koyoi Inari）さん

流れ星に願って人間に化ける能力を持つようになったが、狐に戻る能力はもらえてなかったかわいそうなキツネ。友達を増やすために配信を始めた。元の姿に未練があるので、キツネ耳のカチューシャを付けている。

□X

□YouTube

白妙 とき（Shirotae Toki）さん

ゲームの世界に住んでいたが、今の世界にたどり着いた。もとの世界に戻れるように自分が住んでいた世界と同じゲーム空間を作ることにした。そのため、ゲームプランナーを目指して今も頑張って帰る方法を探している。

□X

□YouTube

月成 るくす（Tsukinari Lux）さん

明るくおしゃべり大好きなギャル。見るからに陽キャだが、根は真面目で頭の回転も早い。昔から懐いている頭の不死鳥を「ポルトフィーノさん」と呼んでおり、いつか一緒に旅をすることが夢。

□X

□YouTube

罪揺 える（Tsuyuri Eru）さん

ドラゴンの国のプリンセス。 いたずらばかりしていたら怒られてしまったので、拗ねて家出した。ひとりで遊ぶのも楽しいけれど、人と一緒に遊んだりいたずらしたくなってきたので、友達を作るため配信を始めることにした。

□X

□YouTube

桃犬 こころ（Towan Kokoro）さん

現役セラピードッグとして日々みんなに癒しをお届けしていたが、急な辞令により現世出張メンバーに選出された。現世のみんなに元気と癒しを届けるために配信活動を始めた。かわいいものとスイーツが大好き。

□X

□YouTube

ナナホシ ナナ（Nanahoshi Nana）さん

eスポーツキャスターVTuberとして、プロゲーミングシーンで活躍。個人・法人問わずeスポーツ大会のMCや司会業を中心に取組むほか、本人もストリートファイター6の大会に参加するほどの腕前を持つ。

□X

□YouTube

風輝 みちる（Fuuki Michiru）さん

真面目な風紀委員長の女子学生。風紀委員長として舐められまいと髪を染めて学園デビューを果たした。マジメな性格だが明るくてよく笑う。いわゆるものすごくいい人。

□X

□YouTube

べりぃ きゅーと（Berry Cute）さん

天真爛漫な性格で、スイーツが大好き。ちなみに体重は苺200個分。お菓子を求めて、たまに校内をさまよっている。いちごのポシェットは四次元空間になっており、そこに武器を隠し持っている。

□X

□YouTube

結萌 ひまり（Musubime Himari）さん

目を覚ますと一面の花畑にいた百日草の精霊。元は人間らしいが記憶が曖昧。大好きな猫に囲まれて配信をしている。彼女に出会うと素敵な縁に結ばれる……とかいうウワサ。

□X

□YouTube

【17LIVEコメント】

当社は、2024年11月にグループ会社化した株式会社mikaiとともに、VTuber事業におけるIPコンテンツの開発をはじめさまざまなエンターテインメントサービスを展開しております。昨今のVTuberコンテンツの市場競争の激化に伴い、ユーザーの方々や取引先・パートナーの皆様へより強固な価値を提供していくことが求められているなか、今回当社とmikaiの「ゲーム領域」という共通のコンセプトを持った2つのVTuberグループの間で、これまでの両社が蓄積してきたノウハウやリソースを集約し強みを最大化することを目的に、統合するはこびとなりました。

共通のコンセプトである「ゲーム領域」の中で、mikaiが保有するブランディングパワーとサービス、そして17LIVEが保有するネットワークや組織的経営力を掛け合わせることで、本グループのさらなる飛躍を目指してまいります。

(C)17LIVE Inc.