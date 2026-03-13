この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥「完全な都市伝説です」自身に向けられた”野獣先輩”との同一人物説を一蹴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【陰謀論】私は野獣先輩ではありません【整形？】」を公開した。動画全体を通じて高須氏は、ネット上で囁かれる特定のビデオ出演者「野獣先輩」との同一人物説について、明確な否定と呆れのスタンスで語っている。



高須氏はまず、自身の動画コメント欄に「整形してなりすましているのでは」という質問が殺到している現状に触れ、「結論から言いますと、僕は野獣先輩ではありません」と力強く切り出した。この奇妙な噂が広まった背景には、野獣先輩が出演していたビデオが発売された1999年頃、高須氏も偶然「24歳の医学生」であったという事実がある。この年齢と立場の符合に気づいた視聴者に対し、高須氏は「たまげたな」と驚きを表現した。



続けて高須氏は、外見や経歴の違いを具体的に説明した。当時から柔道部でトレーニングを積んでいたため体格は似ていたかもしれないとしつつも、「あんな顔してなかった」と語り、過去の写真を公表する用意もあると自信を見せた。また、野獣先輩が現在消息不明であることから、「高須氏がディープステートやフリーメイソンの一員であり、顔を変えて潜伏している」という飛躍した噂についても言及。「完全な都市伝説です」「陰謀論です」と一蹴し、自身はあちら側の人間ではないと明確に否定した。



さらに、プロフィールの細かな違いにも触れた。「身長は僕の方が高い」「色白で日焼けは嫌い」といった身体的特徴の差に加え、水泳の経験や特定のアイテムに関しても一切の関与を否定した。



高須氏は、ネット上で拡散し続ける整形説や陰謀論に対し、「さすがに行き過ぎ」と苦言を呈した。根拠のない憶測が飛び交う現状に戸惑いを見せつつも、最後は「私は野獣先輩ではない」「ステロイドハゲでもない」と改めて強調し、荒唐無稽な噂をきっぱりと否定して動画を締めくくった