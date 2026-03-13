高須幹弥「完全な都市伝説です」自身に向けられた”野獣先輩”との同一人物説を一蹴
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【陰謀論】私は野獣先輩ではありません【整形？】」を公開した。動画全体を通じて高須氏は、ネット上で囁かれる特定のビデオ出演者「野獣先輩」との同一人物説について、明確な否定と呆れのスタンスで語っている。
高須氏はまず、自身の動画コメント欄に「整形してなりすましているのでは」という質問が殺到している現状に触れ、「結論から言いますと、僕は野獣先輩ではありません」と力強く切り出した。この奇妙な噂が広まった背景には、野獣先輩が出演していたビデオが発売された1999年頃、高須氏も偶然「24歳の医学生」であったという事実がある。この年齢と立場の符合に気づいた視聴者に対し、高須氏は「たまげたな」と驚きを表現した。
続けて高須氏は、外見や経歴の違いを具体的に説明した。当時から柔道部でトレーニングを積んでいたため体格は似ていたかもしれないとしつつも、「あんな顔してなかった」と語り、過去の写真を公表する用意もあると自信を見せた。また、野獣先輩が現在消息不明であることから、「高須氏がディープステートやフリーメイソンの一員であり、顔を変えて潜伏している」という飛躍した噂についても言及。「完全な都市伝説です」「陰謀論です」と一蹴し、自身はあちら側の人間ではないと明確に否定した。
さらに、プロフィールの細かな違いにも触れた。「身長は僕の方が高い」「色白で日焼けは嫌い」といった身体的特徴の差に加え、水泳の経験や特定のアイテムに関しても一切の関与を否定した。
高須氏は、ネット上で拡散し続ける整形説や陰謀論に対し、「さすがに行き過ぎ」と苦言を呈した。根拠のない憶測が飛び交う現状に戸惑いを見せつつも、最後は「私は野獣先輩ではない」「ステロイドハゲでもない」と改めて強調し、荒唐無稽な噂をきっぱりと否定して動画を締めくくった
YouTubeの動画内容
関連記事
チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。