米ファナティクス社が発表

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表で主将を務める怪物アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）のトレーディングカードが、520万ドル（約8億2800万円）で売却され現代野球トレーディングカード史上最高額を更新したと、仲介した米ファナティクス社が12日に発表した。衝撃の取引に米ファンも驚いている。

米ファナティクス社のコレクションアイテム専門Xは12日、「速報：2013年アーロン・ジャッジ ボウマン・クローム・ドラフト 1/1 スーパーフラクター・オートグラフの、520万ドルのプライベートセールを我々がたった今仲介したことを、興奮とともに発表する。現代野球カードにおける史上最高の売却額が更新された」と伝えた。

コレクターの間で高額取引が相次ぐトレーディングカード。米ファンからは「これはいい取引なのか？」「マジかよ。オオタニだったらいくらで売れるんだろう？」「完全にクレイジーだ」「えぇぇぇぇぇ」「大金すぎるだろ」「この趣味を台無しにしているよ」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）