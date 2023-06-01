【Amazon：GARMIN(ガーミン) スマートウォッチ セール】 セール期間：3月13日0時～3月26日23時59分

Amazonにて、GARMIN(ガーミン)のスマートウォッチがセール価格で販売されている。セール期間は3月26日23時59分まで。

期間中は、フラッグシップGPSスマートウォッチ「fenix 8 Sapphire Dual Power」、GPSランニングウォッチ「Forerunner 570」、プレミアムGPSスマートウォッチ「epix Pro」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

GARMIN(ガーミン) フラッグシップモデル fenix 8 Sapphire Dual Power

太陽光充電とロングバッテリーにより、長時間の利用が可能で、睡眠計測機能も搭載。ランニング、ゴルフ、登山、サイクリングなど30種類以上のスポーツに対応し、Android/iOSとも連携可能だ。さらに、Suica機能が搭載されており、ビジネスシーンでも利用可能な多目的なデバイスとなっている。液晶ディスプレイは高感度なタッチスクリーンで、リストマウントが含まれている。地形マップを搭載し、GPSナビゲーションシステムをサポートしている。

GARMIN(ガーミン) GPSランニングウォッチ Forerunner 570

彩度と輝度を高め、太陽光の下でも綺麗に見えるAMOLEDディスプレイ/スピーカーとマイクを搭載し、ランニング中もハンズフリーでコントロールが可能。第五世代心拍計によって、心拍計測の精度が上がっている。ランニングやトライアスロンのために、パーソナライズされたGarmin Coachトレーニングプランも搭載。