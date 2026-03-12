お笑いトリオ「四千頭身」の後藤拓実（29）が、11日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。現在の暮らしぶりを明かした。

同番組では「再び集結！お笑い第七世代SP」を特集。かつてのブレーク時は高級車を購入し、家賃31万円のタワーマンションに住んでいた後藤。その後、ブームが去り収入が家賃を下回ったため、転居を余儀なくされた。

現在は金欠状態であることを明かした後藤に、「かまいたち」山内健司は「タワーマンションから転落された方ですよね？」と大イジり。後藤は「死んでるでしょ、引っ越しただけです」とツッコんだが、その後のトークで「僕は今、家で4リットルのトリスを飲んでます」と大容量ボトルのウイスキーを愛飲していると打ち明けた。

これを受けて、共演者は「業務用のやつ」「コレ（取っ手が）付いてるやつか」「ほぼ片手で持てない」とはやし立てたが、山内は「アレじゃないと今は買えない？」と質問。「2本で7000円のやつを見つけて。箱ティッシュが付いてくる。5個付いてくる」とコスパを強調する後藤に、山内の相方・濱家隆一は「タワマン転落トークが仕上がってるやん」と感心していた。