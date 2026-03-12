資産7億円の桐谷さん、dポイント残高が話題「一般目線でエグくない？」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が12日、自身のXを更新し、優待券を使った購入した商品を紹介した。また、レシートもアップすると、ｄポイントカードの残高がネット上で話題になっている。
【写真】ケタが違う！桐谷さんのｄポイント残高 気になる優待券で買った商品
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「11日は久しぶりに自転車で新宿へ。まず、ルネサンス新宿へ行って、水中歩行と250メートル平泳ぎ、そしてサウナへ」と運動を報告。
続けて「次に、やまやへ行って優待券1500円を使って写真のものを。ブックオフで立ち読みして時間をつぶした後は、もんじ(チムニー)でお好み焼きをいただきました 支出は駐輪代の100円」と伝えた。
優待券1500円で購入したものは、ワイン1本とおつまみの「いか天大王」3個。レシートを見てみると、ｄポイントカードの残高が24万4627ポイントで、ネット上では「dポイントの残高…一般目線でエグくない？」「節約しながら充実の優待生活ですね。お好み焼きが美味しそうです」などの声があがっている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
