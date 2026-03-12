＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】まさかの秒速決着（実際の様子）

序二段の取組で“まさかの秒速決着”。一瞬で突き落としが決まり館内どよめく事態となり、「えっ」「この位置で」と反響が広がった。

序二段八十枚目・優富士（伊勢ヶ濱）と序二段八十一枚目・富士の輝（尾上）の一番。18歳の優富士は身長176センチ・体重106.6キロの体格だ。一方の富士の輝は27歳で、身長167センチ・体重94.2キロ。10センチ近くの身長差がある体格差対決となった。

小柄な富士の輝が立ち合いで“奇襲”を仕掛けた。ぶつかろうと見せかけて素早く左に跳び上がった富士の輝。八艘飛びのような変化に、優富士は勢いよく前に突っ込んでしまい対応できず、そのまま手をついて「ぐはっ」と呻き声を上げながら倒れ込んだ。富士の輝は突き落としで勝って1勝目。敗れた優富士は2敗目を喫した。

立ち合い一瞬で突き落としを決めた富士の輝の勝利に、ABEMAの視聴者からは「えっ」「あら」「なに」「ひょいっ」「この位置で変化はアカン」と驚きの声が相次いで寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）