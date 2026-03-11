分離式パネルで設置しやすい！玄関やガレージを照らすソーラー充電式LEDセンサーライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線不要のソーラー充電で設置でき、1200ルーメンと4つの点灯モードで玄関やガレージを見守ることができ、5mケーブル付きの分離型ソーラーパネルを採用し、設置場所と日当たりの悩みを解決することができる、人感センサーLEDライト「800-LED101」を発売した。
■コンセントがない場所にも、すぐ設置
「800-LED101」は、ソーラー充電式を採用した人感センサーLEDライト。電源工事や配線の手間がなく、玄関まわり、駐輪場、ガレージ、倉庫の出入口など、これまで照明を増設しにくかった場所にも手軽に導入できる。コンセントが近くにない環境でも設置することができ、夜間の安心感をぐっと高められるのが大きな魅力だ。
■分離型パネルだから、日当たりを確保しやすい
本製品は、ライト本体とソーラーパネルを分けて設置できる分離型を採用。約5mのケーブルが付属しているため、ライトを設置したい場所と、日光をしっかり受けられる場所が離れていても柔軟に対応できる。設置場所の制約を受けにくく、効率よく充電しやすいのが特長。住宅の外壁や軒下などでも導入しやすい仕様だ。
■最大1200ルーメンで夜間をしっかり照射
高輝度LEDにより、最大1200ルーメンの明るさを実現。暗くなりがちな玄関先や通路、駐車スペースをしっかり照らし、帰宅時の視認性向上はもちろん、防犯対策にも役立つ。また、IP44の防水仕様で、外にも安心して設置ができる。暗く不安な場所を減らし、生活をより快適にすることができる。
■4つの点灯パターンで用途に合わせて使える
使用シーンに応じて選べる4種類の点灯パターンを搭載。帰宅時に人を感知して明るく点灯させたい場合や、夜間の見守りを重視したい場合など、目的に合わせた設定ができる。さらに、人感センサーによる自動点灯に加え、フラッシュ点灯を活用した防犯対策にも対応。暮らしの安心を支えながら、バッテリーの無駄な消費も抑えられる。
■可動式ライトと選べる設置方法で使いやすい
左右のライトとセンサーは可動式のため、照らしたい方向に合わせて角度調整が可能だ。広く照らしたい玄関先から、狙った場所を照射したい通路や出入口まで、設置環境に合わせた使い方ができる。さらに、壁面へのネジ固定に加え、クランプでの設置にも対応。防水仕様で屋外でも使いやすく、家庭から店舗まで幅広いシーンで活躍する。
■商品詳細
■設置場所と日当たりの悩みを解決することができる、人感センサーLEDライト「800-LED101」
