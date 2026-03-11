立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、10年以上前に作られた「試作品」のメニューを投稿しています。

【画像】うわ…おいしそう！ コチラが「10年以上前」の試作品です！

意外と合う？ そばのトッピング

公式アカウントは、「10年以上前の試作品が出てきたので、みなさん見てください！！ その名も」と前置きし、そばのトッピング「青椒肉絲（チンジャオロース）天」の写真を投稿しています。

写真には、「豚肉、ピーマン、タケノコをショウガ風味でどうぞ！」という説明書きとともに、ピーマンの緑色が鮮やかなかき揚げが写っています。

X上では、「ご飯に合いそう！」「すごくおいしそう」「すごい！ピーマンとタケノコのサクサクが天ぷらに合う」「奇抜な感じだけど、食べて味を確かめたくなる」「そばに浮かべてもおいしそうだし、かき揚げ丼でもおいしそう」「10年以上前の試作品とはいえ、今でこそ期間限定でリリースしてもよさげ」「食べたい食べたい食べたい」と絶賛する声が上がっています。

名代富士そばの公式アカウントは、ユニークな試作品をたびたび公開しています。ユーザーからは、10年以上前の試作品について「この頃から名代富士そばはチャレンジャーだったのか！恐るべし！」とのコメントが寄せられています。