約2時間MCなし！ラストはマンネが涙♡【n.SSign】の“今”が詰まった『JAPAN TOUR 25/26』オーラス公演をレポ

韓国のグローバルボーイズグループ「n.SSign」が『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 〜The best years of our lives〜 LIVE CONCERT』を開催！今回は、ツアー最終公演となった3月6日（金）、パシフィコ横浜国立大ホールでの公演の様子をご紹介します。約2時間ノンストップで駆け抜けたエネルギッシュなステージとCOSMO（ファンダム名）への感謝、思わずこみ上げた涙まで……n.SSignの“今”をたっぷりお届けします♡

COSMOの歓声とともに登場！ グループカラーの黄色にペンライトを光らせて、準備万端のCOSMO（ファンダム名）。 アメリカのストリートのような街並みを背景に、KAZUTAから登場すると、「Be a Star」「Running After Love」「Need U」を披露。 初めからトップスピードで踊り、DOHAはさっそくジャケットを脱いでTシャツ姿に♡ ©nCH Entertainment

Pick up KAZUTAのフリースローは…？ 「今日は一発で決める」と意気込む、バスケ経験者のKAZUTA。しかし、1、2回目は惜しくも決まらず。会場からはKAZUTAコールで応援されます。 「これで決まらなかったらダンクする」と言って放った3回目のシュートで、見事成功！ 会場は大興奮のまま「BOUNCE！」「SCOOT UP！」を披露しました。 KAZUTA ©nCH Entertainment

人気曲を続々披露！ VCRの後は、SUNGYUNがソロで登場！「Have All Except You」の切ない歌声とダンスに会場はうっとり。片思いで胸焦がれる男性をロマンチックに演じました。 続く「Happy ＆」では、イントロがかかった瞬間に歓声が。ROBINのラップパートではさらに盛り上がり、客席に降りて、ファンと触れあいます。 さらに「Love potion」では、振りつけ真似するCOSMOも。掛け声もぴったりそろって、会場の熱気も高まります。 SUNGYUN ©nCH Entertainment

怒涛のダンスゾーンへ 休む暇もなく「History of the Dance」「Beautiful Monster」「Tiger(Rock ver.)」「Black Down」とダンスナンバーが続きます。 DOHAとHUIWONは、タップダンスを披露。 LAURENCEは、手足の長さを活かしたダイナミックなダンスで会場を魅了します。SUNGYUNも、衝動が突き上げるような力強いダンスで、会場を圧倒しました。 LAURENCE ©nCH Entertainment ストロボのライトで別世界に クラブのようなセットに切り替わり「FUNK JAM」「Funky like me (JP)」を楽しそうに踊ります。これにはCOSMOもほっこり。 続いてサイレンが鳴り響き、ドキドキ感の高まるなか「Rising Sun」がスタート。高速点滅するストロボと赤いライトで、別世界へ連れていかれたようなトランス状態に。 最後には、メンバーたちの息遣いもマイクを通して聞こえてきました。

思い出の“青春スター”メドレー

先輩の曲を披露！ 結成のきっかけとなったオーディション「青春スター」での映像が流れると、COSMOは大興奮！ メンバーも、白と黒のシンプルな衣装にチェンジして登場すると、EXOの「Love Shot」、SHINeeの「Sherlock」を披露！色気たっぷりのオトナな一面を見せてくれました。 ©nCH Entertainment

NEW STAR 青春スターのビハインドや過去のイベントの映像が流れるなか、日本デビューシングル「NEW STAR」を披露。 n.SSignにとってもCOSMOにとっても、大事なこの曲。 「隣で同じ景色を見たい」や「優しい瞳の中ずっと僕のこと映していて」など、n.SSignからの手紙のような歌詞に、グッと涙をこらえるCOSMOも多かったようでした。

可愛い！バチバチ！全部n.SSign！ ハートポーズが可愛い「Love, Love, Love Love Love! (JP)」から、バチバチ踊る「Wormhole(JP)」、しっとり聞かせる「Higher (Rock ver.)」の複雑なメロディまで……振れ幅の大きさを見せつけました。 揺るがぬ決意を感じる2曲 おばあちゃんへの愛を語るという設定のVCRの後は、「Home」「I'm n.SSign」を披露。愛と感謝の気持ちを歌った曲が、COSMOへのメッセージと重なります。 n.SSignはもっと大きくなるんだ、という決意を感じるナンバーでした。

本編ラストはヒット曲ラッシュ 本編ラストは、DOHAの高音が気持ちよく抜ける「Lucifer (Zepp ver.)」、「Itty bitty (ENG)」のヒット曲を立て続けにパフォーマンス！ 爽やかな疾走感のある「EVERBLUE (Hall Tour ver.)」では、グッズのタオルを回して会場がひとつになっていきました。 DOHA ©nCH Entertainment

笑いあり涙あり…らしさ全開のアンコール

n.SSignが客席へ♡ COSMOのn.SSignコールが響き、ツアーTシャツに着替えたメンバーが登場すると「SHAKE＆ BAKE」を披露！ さらに「SPICE」では、客席に降りて、COSMOとの交流タイムに。 座席後方まで出向いて丁寧にハイタッチする様子に、COSMOを大事にするn.SSignの思いやりを感じます。ROBINは、通路から一生懸命手を伸ばして握手！ 曲の温かい雰囲気と相まって、アンコールにふさわしいハートフルな空間でした。 ROBIN ©nCH Entertainment

お待ちかねの自己紹介タイム ここで、本日初めてのMCタイムに。ノンストップで駆け抜け「今日は僕たち、体力管理全然できてません（笑）」とのこと。スタートから2時間10分、お待ちかねの自己紹介タイムです！ HUIWON「みなさん、こんにちは！僕は、n.SSignのわんちゃん、HUIWONです！わんわん！」 LAURENCE「n.SSignのキラキラ、LAURENCEです！」 HANJUN「みなさんこんにちは！僕はn.SSignのわんぱく（ボーイ！）HANJUNです」 KAZUTA「皆さんこんにちは、n.SSignのリーダー、そして唯一の日本人、そしてセクシーパワーダンサーのKAZUTAです！ただいま！（おかえり！）」 SUNGYUN「みなさんこんにちは！僕は、n.SSignの訛り！（プリンス！）SUNGYUNです！お疲れ（笑）」 ROBIN「横浜やっほー！（やっほー！）ROBINです！」 DOHA「僕はn.SSignのセクシー（ポニョ！）DOHAだよ〜」 ※（）内はCOSMOのレスポンス

ハンジュンが客席へジャンプ！？ DOHAの自己紹介が終わり、ROBINがなにか見つけた様子。 ROBIN「HANJUN、めっちゃニヤニヤしてる」 HANJUN「（DOHAを見て）いいですね〜♡」 DOHAを見つめるHANJUNに、メンバーからは口々に「変態！（笑）」の声が。 KAZUTA「DOHAペン（ファン）だと示すために、DOHAボード持ってきてもらってもいいですか？」 KAZUTAの提案で、HANJUNはCOSMOからネームボードを借りることに。客席へジャンプしてボードをゲットすると……？ HANJUN「（ネームボードを掲げ、DOHAをうっとり見つめる）」 KAZUTA「どうですか？DOHAくん、ここにDOHAペンがいますよ」 DOHA「ちょっと嫌ですよ……」 KAZUTA「でもCOSMOだったら大事にしなきゃね！」 DOHA「あ、COSMO。COSMOだったら……」 迷っているDOHAに「僕に愛されたいですか？」と畳みかけるHANJUN。 「あ、大丈夫です……」と苦笑いするDOHAでした。 HANJUN ©nCH Entertainment

メンバー挨拶をたっぷりご紹介！ HANJUN「こんな風に多くの都市を回ってホールツアーをするのは初めてなので、実はすごく心配してました。でもこうして、無事に終えることができたのも、COSMOがいて、DOHAがいて（笑）。 だからできました。アイドルが輝けるのは、ファンのみなさんのおかげだと思います。COSMOがいなかったら、この場所に立てなかったと思います。 いつも同じ場所にいてくださって、本当にありがとうございます！（中略）大好きです！（投げキッスのファンサ）」 SUNGYUN「僕も言いたいことあります。もともと知ってたけど、やっぱりCOSMOの力はすごいなぁって、思いました。 正直、今のセットリストとか無理なんじゃないかな、という不安しかなかったんですよ。でもCOSMOが前で応援してくれたら、できないことがないかなって。もっと成長します！ありがとうございます！」 DOHA「DOHAですね！（笑いが起こる）ツアーが終わり、めっちゃさみしいですけど、n.SSignはまだ終わりじゃないから。ずっと頑張りますから、COSMOも、もっと頑張ってくださいね〜！」 ROBIN「さみしいですよね。長い間公演してきましたよね。n.SSignも、お疲れ様でした。だけど言いたいのは、COSMOにお疲れ様でした！n.SSignを応援してくれて本当にありがとうございます！」 KAZUTA「個人的には、12月のミュージカルから始まって、本当に大変なときもあったんですけど、なんとかやれるもんですね。COSMOがいてくれたからこそ、乗り切れたものだと思うので、また苦難困難があったら、助けてください！」 LAURENCE「まず、ツアー最後まで本当にお疲れ様でした！今回のツアーを通して、本当に苦労が多かったんですけど。メンバーとは、もともと仲が良かったのですが、もっと仲良くなった気がします。 この6人と一緒にできることが、本当に幸せです！僕たちn.SSignの7人、そして皆さんもすっと一緒にいましょうね！」

マンネの涙につられて…… HUIWON「最後ということで、ちょっとエモーショナルになってるんですけど。僕は、ステージしながら、集中するのが難しかったです。 なぜかというと、誰かを応援することが簡単なことではないことを、ちゃんと知っているからです。『僕たちはいつまでできるかな』とか『COSMOがいつまで来てくれるかな』とか。 そんな考えが、ステージしながらずっと頭にあったからです。それをコントロールできるのが、プロだと思うのですが、僕はまだまだだと思います。 今回（のツアーで）さっき話したように不安もあったし、新しい姿をどうしたら見せることができるか、たくさん悩みました。でも今、本当に感謝しています、とても。 僕たちを応援してくれて、来てくれて、本当にありがとうございます。もっとプロになれるように頑張ります！大好き！」 n.SSignのマンネ、HUIWONのスピーチに感動するメンバーたち。「NEW STAR」でも、泣きそうになっていたと言うKAZUTAに頷き、自然と丸くなって肩を組みます。 感極まるHUIWONにつられて、メンバーもCOSMOもウルウルしていました。 HUIWON ©nCH Entertainment

“FEELIN' GOOD”な空間で締めくくり 2026年3月に発売されたばかりの新曲「FEELIN’ GOOD」、初披露の「POP ROCKET」もパフォーマンスし、ツアーファイナルという集大成に、今までの思いがこみ上げてきたメンバーたち。 退場は「FEELIN’ GOOD」に乗せて、最後までファンに「ありがとう」を伝えます。終わりたくないと思わせる、爽やかで甘いメロディが名残惜しさを倍増させます。 大きな拍手と歓声のなか、ステージ裏に戻る瞬間まで、ハートポーズやファンサでCOSMOに応えるn.SSignでした。 ©nCH Entertainment

全29曲のセットリストを大公開♡ Be a StarRunning After LoveNeed UBOUNCE！SCOOT UP！Have All Except YouHappy ＆Love PotionHistory of the DanceBeautiful MonsterTiger (Rock ver.)Black DownFUNK JAMFunky like me -Japanese Ver.-Rising Sun (Zepp ver.)青春スターメドレーNEW STARLove, Love, Love Love Love! -Japanese Ver.-Wormhole -Japanese Ver.-Higher (Rock ver.)HomeI'm n.SSignItty bittyLucifer (Zepp ver.)EVERBLUE (Hall Tour ver.) 【ENCORE】 SHAKE & BAKESPICEFEELIN' GOODPOP ROCKET

ライター Ray WEB編集部